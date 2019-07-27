Заявки на получение этой помощи можно подать до 30 сентября в территориальных отделениях Национального агентства платежей.

В правилах в этом году появилось важное новшество – на этом этапе осуществления проектов выделено больше 28,8 млн. евро, которые поровну разделят между 10 округами Литвы.

Средства выделяют из Европейского сельскохозяйственного фонд развития села и госбюджета.

Эту помощь особенно ценят кооперативы, работающие в сфере сельского хозяйства, которым непросто накопить средства для инвестиций в развитие деятельности. Кооператив EKO tikslas, находящийся в Рокишкисе, успешно воспользовался такой возможностью.

Модернизируя свою деятельность, кооператив приобрел два молоковоза, которые помогут конкурировать на непростом рынке молочного сектора. Решиться на такой шаг кооператив побудила возможность получить европейскую помощь на инвестиции в переработку, маркетинг или развитие сельхозпродуктов.

"Молоковозы – основное наше средство труда. Мы скупаем экологическое молоко в разных районах страны, небольшие машины позволяли объехать не больше 220 км за раз, приходилось выезжать повторно. Сейчас мы используем 16-тонные современные молоковозы и делаем все за раз. Это экономит расходы топлива, ремонта, времени, кроме того, не так устают водители", – сказал глава кооператива Миндаугас Петкявичюс. Кроме того, новые молоковозы позволили укрепить позиции кооператива в сфере экспорта своего сырья. Надеются, что инвестиции окупятся в течение 5 лет.

Кооператив работает больше 13 лет, а европейской помощью пользуется впервые. Несмотря на то, что половину средств должны были выделить сами фермеры, их не надо было убеждать в необходимости таких действий.

"У нас небольшой кооператив, поэтому европейская помощь для нас очень важна. У нас самих нет возможности выделят деньги на такие инвестиции", – сказал Петкявичюс.

Кооператив объединяет 57 фермеров, которые держат 1200 коров, а также мясной скот, выращивают зерно, фрукты и овощи, лекарственные травы и пряности. Общая площадь сертифицированных экополей – около 5000 га.

По словам Петкявичюса, для подачи заявки кооператив нанимал консультантов, поскольку надо было заполнить немало документов. Нужно было получить согласие каждого члена на предоставление данных, это также заняло немало времени. "Если будет такая возможность, мы воспользуемся европейской помощью. Пригодился бы еще один новый молоковоз, есть у нас и другие идеи", – сказал директор.

По словам представителя Минсельхоза Юргиты Величкене, компании и кооперативы за счет этой помощи могут получить важную поддержку для развития своей деятельности. В этом году ввели изменение – сумму поровну поделили между 10 округами.

"Цель - не концентрировать помощь в одном или нескольких округах, а равномерно распределять ее. Поступившие заявки будут оценивать в соответствии с установленными критериями по месту подачи", – сказала она.

Величкене обратила внимание на то, что заявки можно подать до конца сентября. За помощью могут обращаться юридические лица, занимающиеся переработкой и маркетингом сельхозпродукции, а также те, кто планирует заняться такой деятельностью. Заявки, поданные юридическим лицом с партнерами, не принимаются.

Величкене напомнила, что максимальная помощь по 1 проекту составляет 1,3 млн. евро, а в 2014–2020 гг. – до 4 млн. евро.

В отношении юридических лиц, которые после переработки сельхозпродукции производят конечный продукт, не попадающий в I приложение договора о действии ЕС, но предназначенный для употребления в пищу и (или) используемый в качестве корма, применяют установки регламента Незначительной (de minimis) государственной помощи – 200 000 евро на один проект и 4 млн. евро в рамках этого средства в 2014–2020 гг.

Получателям помощи выделяют 40% финансирования проекта, а 50% помощи может быть выделено лицам, производящим экологическую продукцию, и признанным сельхозкооперативам (за исключением случаев, когда обращаются за малоинтенсивной помощью).

Лицо, подающее заявление, должно непрерывно заниматься сельскохозяйственной деятельностью - переработкой и (или) маркетингом не меньше 1 года до момента подачи заявки. Доходы лица от переработки и (или) маркетинга за отчетный период должны составлять не меньше 50%.

За помощью в 2019 году могут обращаться те лица, которые как минимум год до подачи заявки непрерывно занимались сельскохозяйственной деятельностью - а именно переработкой своей продукции и (или) маркетингом и получали за счет этого доходы.

Непрерывная деятельность означает, что каждый месяц юридическое лицо занималось сельскохозяйственной деятельностью, переработкой своей продукции и (или) маркетингом и получало за счет этого доходы. Стоит отметить, что претенденты должны этим заниматься не меньше года.

Требование получения доходов не распространяется на сельскохозяйственные кооперативы, которые скупают, реализуют продукты (как пищевые, так и не пищевые), произведенные в своих хозяйствах и в хозяйствах своих членов.

Представленные заявки оцениваются баллами по 11 критериям. Надо набрать не меньше 35 баллов.

Если заявка подана очень небольшой или небольшой компанией, то дается 10 баллов, если средней – 5 баллов. Новое в порядке оценки то, что баллы дают, если лицо обязуется экспортировать переработанную сельхозпродукцию. В таком случае предусмотрено назначение 15 баллов. 10 баллов дают, если проект осуществляют в секторе фруктов, ягод, овощей, мяса. Еще столько же баллов можно получить, если заявку подал сельхозкооператив.

Если проект осуществляют в мэрии, где зарегистрировано высокое соотношение безработных в группе трудоспособного населения (%) – тоже дают 10 баллов. Столько же баллов дают и если развивают безотходные технологии. Дополнительные 10 баллов дают также лицу, которое прежде не получало помощь в рамках программы Европейского сельскохозяйственного фонд развития села и госбюджета на 2014–2020 гг. "Инвестиции в материальное имущество" "Помощь для инвестиций на переработку и (или) маркетинг сельхозпродукции, маркетинг".

5 баллов дают, если внедряют инновации, а также если лицо, подающее заявку, производит экологическую сельхозпродукцию или перерабатывает местное сырье. Не больше 10 баллов выделяют на проекты, на осуществление которых требуется менее интенсивная помощь.