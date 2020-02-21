Контролеры высадили школьника в полях, конфликт оценили инспекторы по правам детей

Поездка группы подростков из Клайпеды в Дитуву длилась недолго. 16-летний юноша, как это делал в городском транспорте, купил у водителя билет за полцены. Водитель, ничего не сказав, продал ему льготный билет. Однако поездку прервали контролеры.

Мать юноши рассказала, что контролеры высадили его на остановке, практически в полях, рядом с Думпяйской свалкой. Пока контролеры составляли протокол, автобус уехал. Подросткам в дождь пришлось идти по полям 6 км до Дитувы.

"Там автобусы ходят редко. Стоять и ждать неизвестно чего? – сказала мать юноши Айда. – Ребята решили идти пешком. Были сумерки, пока они дошли до домиков, уже совсем стемнело".

В Литве льгот на проезд детей старше 10 лет в междугороднем транспорте нет. Контролеры высадили юношу, а с ним вышли и его друзья. "Сын не смог договориться с контролерами, чтобы они разрешили ему доплатить 60 центов. Они высадили его из автобуса в полях как какого-то преступника, как злостного нарушителя", – возмущалась мать юноши, которая не сомневается, что были нарушены права ребенка.

Контролеры уверяют, что действовали по закону. "Они могли поехать на следующем автобусе, купив билет. Никаких проблем там нет, там не поля, там дачи Dituva", – сказал гендиректор компании Dorsimus Романас Гловацкис.

Служба контролера по правам детей отмечает, что дети не в первый раз сталкиваются с таким отношением контролеров. "Это для взрослого стресс, а для ребенка - еще больший, – считает советник контролера Эгидиюс Мейлус. – Если такое произошло, то надо смотреть на интересы детей. Ребенку нужно больше защиты и опеки. Это общечеловеческое качество. Может, ребенку, которого высадили из автобуса, будет сложно вернуться домой".

Министерство науки образования и спорта предлагает правительству Литвы со следующего года сделать проезд льготным для всех школьников. Сейчас льготы есть только для детей до 10 лет и для студентов. "Я считаю, что мы должны принять решение и предоставить возможность всем людям. Я думаю, что эта инвестиция окупится с лихвой", – считает министр Альгирдас Монкявичюс.

Если такой порядок введут, то льготой смогут пользоваться 300 000 школьников в Литве. На это потребуется около 3 млн. евро в год.