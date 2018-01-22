Заведующий отделом контроля над распространением табака и алкоголя Департамента контроля над распространением наркотиков, табака и алкоголя Юргис Казлаускас сообщил BNS, что до минувшей пятницы уже были выполнены шесть рейдов в разных регионах стран. Еще один рейд осуществлялся в пятницу, в ходе него проверялись предприятия питания в Утене и Молетай.
По его словам, во время рейдов проверялись места торговли алкоголем, предприятия общественного питания, бары и клубы. Проверялось, соблюдаются ли новые правила продажи алкоголя, не продается ли он гражданам до 20 лет, и не выносится ли алкоголь из предприятий общественного питания.
В ходе рейдов этого года были выявлены 12 случаев нарушения правил торговли алкоголем торговцами или предприятиями общественного питания. Им выписаны штрафы.
Также штрафы выписаны 23 лицам, которые выносили алкоголь из пунктов общественного питания. Кроме того, до 17 января алкоголь употребляли или владели им 25 молодых людей, в возрасте от 18 до 19 лет, и 33 несовершеннолетних. Им грозит административная ответственность.
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