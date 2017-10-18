Как утверждает служба, в представленной на габилитацию П. Баршаускаса в Вильнюсском техническом университете им.Гедиминаса монографии "совпадения с другими изданиями поданы как мысли самого автора или с указанием произведений третьих авторов", также представленные в резюме совпадения с другими изданиями не взяты в кавычки или не выделены другими знаками препинания, которые позволили бы отличить это от мыслей автора.

"Следует констатировать, что П. Баршаускас нарушил закрепленные в (...) пунктах Закона о науке и высшем образовании принципы обеспечения академической этики и прав интеллектуальной собственности и закрепленный в Кодексе академической этики КТУ принцип академической честности в той части, в которой установлено, что принцип академической честности опирается на уважение к интеллектуальной собственности, и (...) что академической честности противоречит плагиаторство", - говорится в заключении контролера.

В подписанном контролером Вигилиюсом Садаускасом решении указано Вильнюсскому техническому университету им. Гядиминаса отозвать решение о присвоении габилитационной квалификации П. Баршаускасу, информировать министерства Образования и науки, Культуры, Юстиции и Литовский ученый совет о лицах, "пострадавших от нарушений академической этики П. Баршаускасом". Также принято решение информировать Генпрокуратуру о деятельности П. Баршаускаса, "имеющей признаки преступного деяния".

Решение еще может быть обжаловано в суде.

Связаться с П.Баршаускасом BNS во вторник не удалось.

Еще во время проведения этого расследования П. Баршаускас после призывов подать в отставку подал в совет КТУ просьбу об увольнении - он не будет работать ректором КТУ с 25 октября.