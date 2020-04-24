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Контроль на внутренних границах Литвы с Евросоюзом продолен до 18 часов 14 мая, сообщило в пятницу Министерство внутренних дел.
Lazdijų-Ogrodnikų pasienio kontrolės punktas
Lazdijų-Ogrodnikų pasienio kontrolės punktas
© Romas Sadauskas – Kvietkevičius

"Мы продолжим контроль на границе, мы полагаем, что сами эти действия, с целью защиты собственных жителей продолжат и наши соседние государства. Движение товаров, как и прежде не ограничивается, а нашей основной задачей является обеспечение безопасности людей", – цитируются в пресс-релизе ведомства слова главы МВД Риты Тамашунене.

Контроль на границах с соседними Польшей и Латвией продлен для обеспечения реализации запрета на въезд в страну иностранцев на период карантина. Временно контроль на госграницах был восстановлен 14 марта.

С целью контроля над последствиями распространяющегося в стране вируса Литва запретила въезд иностранцам. Иностранцам, которые следуют через Литву транзитом для возвращения на родину, разрешают пересечь границы.

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