В КС обратились 30 депутатов. По словам депутатов, действующий с начала 2019 года порядок непропорционально лишает свободы выбора жителей, которые до сих пор в частных фондах не участвовали, а также лишает их возможности самостоятельно распоряжаться своими доходами.
Кроме того, по словам депутатов, отказаться от участия в таких фондах жители могут только путем активных действий, поэтому тут можно усмотреть нарушение конституционных принципов защиты свободы договоренностей и прав потребителей.
В заявке депутатов указано, что в соответствии с действующим порядком автоматически в фонды включают только жителей младше 40 лет, а это возможная дискриминация по возрастному признаку, поскольку для установки, кому экономически целесообразно дополнительно откладывать на пенсию используют лишь один критерий - возраст, не оценивают доходы и другие аспекты.
Парламентская оппозиция обратилась в КС в конце июля 2018 года в связи с утвержденной парламентом пенсионной реформой. Обращение подписали 30 консерваторов, либералов, соцдемов и представителей Смешанной фракции депутатов.
С января 2019 года жителей младше 40 лет, которые не участвуют в частном накоплении, автоматически включают в систему с правом на отказ. Повторно их автоматически включают в систему через три года и так до 40 лет. Жителей старше 40 автоматически не включают, они могут присоединиться к ней самостоятельно.
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