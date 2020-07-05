Гражданин-заявитель утверждал, что своим решением правительство необоснованно ограничило свободу передвижения, не объявив военного или чрезвычайного положения.

Однако Конституционный суд решил не возбуждать дело, поскольку аргументы о том, что права конкретного лица были нарушены, отсутствовали.

"(...) из заявления заявителя в целом не очевидно, что он стремился осуществить свое право покинуть Литовскую Республику или отправиться в муниципалитет, отличный от его места жительства (...), нет никаких доказательств того, что заявитель обращался в (...) Государственную пограничную службу (...) по вопросу разрешения выехать", - сообщается в решении Конституционного суда.

"Следовательно, заявитель обратился в Конституционный суд с заявлением общего характера, а не с целью защиты своих, возможно, нарушенных конституционных прав или свобод (...). В свете вышеизложенного необходимо сделать вывод, что есть основания для отказа в принятии заявления", - говорится в решении.

Адвокат Миндаугас Гедейкис, который подал жалобу, поднял вопрос о том, как могут быть выполнены условия, установленные Конституционным судом.