Председатель Конституционного суда Дайнюс Жалимас сказал, что к референдумам должны применяться такие же принципы, как и к выборам, они проходят в один день – в воскресенье.
"Объявляя референдум, законодатель может установить только один его день", – сказал Д. Жалимас.
Лидер правящего Литовского союза крестьян и "зеленых" (ЛСКЗ) Рамунас Карбаускис заявил, что предложит провести референдум о двойном гражданстве в 12 мая, то есть в первый тур президентских выборов.
Он отмечает, что этот вопрос будет вынесен на голосование Cейма в первый день весенней сессии парламента, 10 марта.
Об этом он сказал после того, как Конституционный суд пояснил, что референдумы могут проводиться только в один день.
Сейм планировал провести референдум 12 и 26 мая, вместе с первым и вторым турами президентских выборов.
На референдуме планируется вынести вопрос, согласны ли граждане страны разрешить двойное гражданство лицам, уехавшим на жительство в страны, соответствующие "критериям евроатлантической интеграции". Конкретные страны намечается установить законом.
Сейчас двойное гражданство не разрешено эмигрантам, уехавшим из Литвы после восстановления независимости и получившим гражданство новой страны проживания.
Ранее КС указал, что это положение можно изменить только путем референдума.
В мае 2003 года референдум о вступлении Литвы в Евросоюз проходил в течение двух дней подряд.
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