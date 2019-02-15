Конституционный суд (КС) Литвы постановил, что референдум о двойном гражданстве не может проходить два дня с двухнедельным перерывом. Суд пояснил, что референдумы в Литве могут проводиться только в один день.
Constitutional court
© DELFI / Domantas Pipas

Председатель Конституционного суда Дайнюс Жалимас сказал, что к референдумам должны применяться такие же принципы, как и к выборам, они проходят в один день – в воскресенье.

"Объявляя референдум, законодатель может установить только один его день", – сказал Д. Жалимас.

Лидер правящего Литовского союза крестьян и "зеленых" (ЛСКЗ) Рамунас Карбаускис заявил, что предложит провести референдум о двойном гражданстве в 12 мая, то есть в первый тур президентских выборов.

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Он отмечает, что этот вопрос будет вынесен на голосование Cейма в первый день весенней сессии парламента, 10 марта.

Об этом он сказал после того, как Конституционный суд пояснил, что референдумы могут проводиться только в один день.

Сейм планировал провести референдум 12 и 26 мая, вместе с первым и вторым турами президентских выборов.

На референдуме планируется вынести вопрос, согласны ли граждане страны разрешить двойное гражданство лицам, уехавшим на жительство в страны, соответствующие "критериям евроатлантической интеграции". Конкретные страны намечается установить законом.

Сейчас двойное гражданство не разрешено эмигрантам, уехавшим из Литвы после восстановления независимости и получившим гражданство новой страны проживания.

Ранее КС указал, что это положение можно изменить только путем референдума.

В мае 2003 года референдум о вступлении Литвы в Евросоюз проходил в течение двух дней подряд.

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