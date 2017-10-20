Расширение возможности двойного гражданства в Литве возможно только путем несения измерений в Конституцию через референдум, заявил в пятницу Конституционный суд (КС).
Konstitucinis Teismas
© DELFI / Šarūnas Mažeika

"Согласно Конституции Литвы, если на референдуме не внести изменения в Конституцию, сейм не сможет установить законом, что граждане Литвы, покинувшие страну после восстановления независимости, могут быть одновременно гражданами Литвы и другого государства", - заявил глава КС Дайнюс Жалимас.

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Сейм направил запрос в КС о том, можно ли закрепить законом право на двойное гражданство для граждан Литвы, покинувших страну после восстановление независимости и проживающих в странах ЕС и НАТО.
В Конституции говорится, что за исключением установленных законом отдельных случаев, никто не может быть одновременно гражданином Литвы и другого государства.

Ранее Конституционный суд указал, что двойное гражданство возможно только в исключительных случаях, а его широкое применение возможно лишь путём изменения Конституции. Статью о гражданстве можно изменить только путём референдума.

На этой неделе литовский премьер Литвы Саулюс Сквернялис отмечал, что если Конституционный суд Литвы не откроет путь для двойного гражданства литовцев, эмигрировавших в другие страны Евросоюза и НАТО, политики обязаны будут объявить референдум по поправкам к Конституции.

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