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Пользователи в социальных сетях делятся сообщением, в котором говорится, что "при помощи коронавируса и принудительного вакцинирования тайное правительство мира намеревается уничтожить семь миллиардов людей".
Protestas Toronte, JAV prieš karantino suvaržymus 2020 m. balandžio 25 d.
Protestas Toronte, JAV prieš karantino suvaržymus 2020 m. balandžio 25 d.
© arindambanerjee / Shutterstock.com

Текст сообщения гласит: "Под видом вакцинации от «коронавируса» (псевдоопасного вируса – обычной разновидности гриппа), мировое правительство решило уничтожить семь миллиардов, оставив «золотые полмиллиарда» – себя и свой обслуживающий персонал. Людей вводят в состояние паники от «опасного» коронавируса, потом вакцинируют препаратом с инкубационным периодом в полгода, в течении которого не будет видимых изменений, а затем через 1-3 года человек умирает. ПОМНИТЕ! Вакцинация – это смерть. Чипизация = роботизация – превращение нас в бездушных роботов, лишённых Души и Воли".

Конспирологическая теория о коронавирусе
Конспирологическая теория о коронавирусе
© Ekrano nuotr.
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Мы проверили содержание поста и вот, что нам удалось выяснить:

Сообщение объединяет сразу несколько конспирологических теорий. Во-первых, это существование тайного мирового правительства. Во-вторых, то, что, мировое правительство, в силу неизвестных причин, решило уничтожить семь миллиардов жителей Земли. В-третьих, то, что вакцина от коронавируса, на самом деле не вакцина, а средство для организации массового геноцида и чипирования населения планеты. В-четвертых, авторы текста сообщают, что коронавирус является не более опасным, чем грипп. И наконец, в-пятых, призывают к активным протестам против ограничительных мер для превенции распространения коронавируса.

С просьбой прокомментировать текст мы обратились к Ильей Яблокову, профессору университета в Лидсе, который исследует теории заговора.

"Сам по себе текст – чистая конспирология. Здесь есть тайный план, тайные вершители человеческих судеб, и последствия этого плана ухудшат жизнь общества. Главная мысль текста — это то, что все ведёт к цифровой диктатуре. COVID-19 повлиял на жизнь на всей Земле, поэтому каждый человек хоть на секунду, да поверил в то, что коронавирус - это чей-то тайный план. Этим и пользуются авторы подобных теорий, все они хотят влиять на умы людей, а поскольку сейчас у людей на уме - как бы выжить и скорее бы это все закончилось, то они становятся легкой добычей таких теорий", – предупреждает Илья Яблоков.

Валерий Морозов, известный в Литве врач и популяризатор науки, утверждает: "Лично я бы советовал слушать медиков, которые на самом деле работают с заболевшими коронавирусом в больницах, а не читать вот такие посты в социальных сетях, которые не только не содержат никаких фактов, но и могут оказаться губительными для вашего здоровья. Чтобы не стать жертвой подобных эмоциональных заявлений, требуется придерживаться гигиены информационного потока и не читать таких постов".

В заключении приводим комментарий Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), в котором утверждается, что коронавирус является намного более опасным, чем грипп: смертность при COVID‑19, вероятно, выше, чем при гриппе, в особенности, сезонном гриппе. Истинный коэффициент смертности в настоящее время определен неточно, однако, по имеющимся сведениям, летальность (то есть количество умерших, отнесенное к числу зарегистрированных случаев заболевания) колеблется в пределах 3–4%, а доля умерших от инфекции (количество умерших, отнесенное к числу лиц с инфекционными заболеваниями) ниже. Смертность при сезонном гриппе обычно находится на уровне до 0,1%. Тем не менее, смертность в значительной степени зависит от доступа к медицинской помощи и ее качества.

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