Такие выплаты получили бы все одинокие пенсионеры, неважно, вдовствующие ли или те, кто никогда не был замужем или женат. Сейчас вдовам и вдовцам платят вдовью пенсию в размере 24 евро. Ее предлагают упразднить.

Член фракции консерваторов Лауринас Кащюнас сказал, что зарегистрировать такие поправки побудил тот фант, что правительство не выполнило свое обещание до второго квартала 2019 г. создать систему помощи одиноким пенсионерам.

"Живущему одному пенсионеру намного сложнее содержать жилье", – сказал 24 октября депутат.

Консерватор Гинтаре Скайсте сказала, что на такую помощь могут претендовать 90 000 человек, которые сейчас живут одни и по разным причинам никакую помощь не получают, поскольку они вдовы или вдовцы.

"42% пенсионеров в Литве живут за чертой бедности. Надо выбирать приоритет – кого содержать: безработных или пенсионеров", – сказала Скайсте.

На финансирование этой выплаты она предлагает несколько источников: снизить выплаты безработным на 2020 год, увеличить акциз на дизельное топливо для фермеров, ввести большие налоги на обрабатываемую землю, которая принадлежит связанным между собой лицам.

Вдовья пенсия сейчас составляет 24 евро. Ее получают 218 000 пенсионеров, в общей сложности на эти выплаты уходит 60 млн. евро в год.