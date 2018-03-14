"Беспокойство вызывает тот факт, что хотя компании уже некоторое время вызывают сомнения с точки зрения требований нацбезопасности, госкомпании заключили договоры с разными компаниями, связанными с АО Avia Solutions Group. К примеру, в информации сказано о поставках горючего литовским ВВС и их самолетам, включая те, на которых летает высшее руководство страны, предоставляют услуги в аэропортах и т.д.", - сказал Ландсбергис.

"Призываем премьер-министра обязать ответственные ведомства как можно скорее проверить и выяснить всю связанную с АО Avia Solutions и ее компаниями информацию с точки зрения нацбезопасности", - сказала Юкнявичене.

"Если подтвердится информация об угрозе нацбезопасности со стороны Avia Solutions Group и ее компаний, просим расторгнуть эти соглашения и искать других подходящих поставщиков услуг, а также поделиться этими данными с партнерами по НАТО, предупредить их о риске", - отметил депутат Кащюнас.