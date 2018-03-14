"Беспокойство вызывает тот факт, что хотя компании уже некоторое время вызывают сомнения с точки зрения требований нацбезопасности, госкомпании заключили договоры с разными компаниями, связанными с АО Avia Solutions Group. К примеру, в информации сказано о поставках горючего литовским ВВС и их самолетам, включая те, на которых летает высшее руководство страны, предоставляют услуги в аэропортах и т.д.", - сказал Ландсбергис.
"Призываем премьер-министра обязать ответственные ведомства как можно скорее проверить и выяснить всю связанную с АО Avia Solutions и ее компаниями информацию с точки зрения нацбезопасности", - сказала Юкнявичене.
"Если подтвердится информация об угрозе нацбезопасности со стороны Avia Solutions Group и ее компаний, просим расторгнуть эти соглашения и искать других подходящих поставщиков услуг, а также поделиться этими данными с партнерами по НАТО, предупредить их о риске", - отметил депутат Кащюнас.
Не все желающие заполнить декларации смогли это сделать в среду
14 марта утром дан старт декларации доходов за 2017 год,...
Консерваторы обратились к Сквернялису из-за связи Avia Solutions Group с Кремлем (12)
Староста фракции консерваторов Габриэлюс Ландсбергис...
Дан старт декларации доходов: за незаполнение деклараций грозят санкции (2)
Государственная налоговая инспекция (ГНИ)...
Европейский вещательный союз предостерегает руководство Литвы от политического давления на ЛРТВ (1)
Европейский вещательный союз (ЕВС) отказался...
Глава КС о ситуации Бастиса: в правовом государстве такого быть не должно (14)
Председатель Конституционного суда (КС) Литвы Дайнюс...
TOP новостей
Литовские промышленники не определились, чью позицию поддержат – Литвы или России (10)
Европейская организация, членом которой является и...
Тереза Мэй: Лондон вышлет 23 российских дипломата из-за отравления Скрипаля (421)
Британия вышлет 23 российских дипломата в связи с...
Посла Литвы вызвали в МИД Беларуси и вручили ноту (5)
Посол Литвы был вызван в МИД Беларуси в связи с...
Дан старт декларации доходов: за незаполнение деклараций грозят санкции (2)
Государственная налоговая инспекция (ГНИ)...
Бастис отказывается от мандата члена Сейма Литвы (35)
В среду Миндаугас Бастис заявил, что отказывается от...