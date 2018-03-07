6 марта 36-летнего депутата-консерватора Миколаса Маяускаса обвинили в сексуальных домогательствах. Девушка рассказала, что он домогался ее 5 лет назад, когда она еще училась в школе, но уже была совершеннолетней. Девушка заметила, что может назвать еще как минимум 4 девушек, которые оказались в такой же ситуации.

После появления этой информации Маяускас приостановил свое членство в партии, а председатель Союза отечества-Христианских демократов Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что намерен обратиться в прокуратуру.

Представители СО-ХДЛ сдержанно комментируют данную ситуацию. Вернее, публично практически не комментируют. Свою позицию по этому вопросу не представил и бывший лидер консерваторов Андрюс Кубилюс, который находится с визитом в Украине. Это он привел Маяускаса в политику, а после выборов 2008 года предложил ему место советника премьера (Маяускас тогда работал в Великобритании).

"Он был семейным человеком, однозначно, насколько я его знал. В команде Кубилюса я работал с Маяускасом около года. Ничего недопустимого не замечал", – сказал DELFI бывший пресс-секретарь Кубилюса Ридас Ясюлёнис.

Ничего подобного за Маяускасом не замечал и другой политик, экс-министр экономики Дайнюс Крейвис: "Эта информация (об обвинениях Маяускасу в домогательствах – DELFI) наверное несколько недель витала в воздухе. Эти разговоры. Может, кому-то было известно (и прежде – DELFI). Я просто-напросто такими вещами не интересуюсь".

Неофициально консерваторы комментируют ситуацию иначе. Представители СО-ХДЛ, которые хотят оставаться анонимными (редакции фамилии известны) сказали, что о двусмысленном поведении Маяускаса известно давно, кроме того, его уже просили "взять себя в руки".

Близкие партии источники утверждают, что недолжное поведение было замечено уже тогда, когда он работал советником премьер-министра, якобы разговоры о походах Маяускаса "налево" усилились во время муниципальных выборов 2015 года. Как известно, тогда Маяускас был кандидатом СО-ХДЛ на пост мэра столицы, но во второй тур не прошел.

"В контексте выборов – вопрос того, что Маяускас ведет фривольную ночную жизнь, в других случаях это не означало бы ничего плохого, – был своеобразным политическим риском", – сказал один из собеседников DELFI.

Другой сказал, что на самом деле поговаривали, что Маяускасу может помешать слабость к женскому полу.

Тогдашняя глава избирательного штаба СО-ХДЛ Раса Юкнявичене сказала DELFI,что ничего подобного о Маяускасе ей слышать не доводилось.

Тогдашние политические оппоненты Маяускаса также сказали, что ничего о подобной слабости конкурента не знали.