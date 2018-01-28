Политик подготовил и зарегистрировал в секретариате соответствующую поправку к закону, согласно которой запрещалось бы объявлять результаты рейтинга кандидатов от конкретной партии.

"Предварительные результаты о рейтинге кандидатов партийных списков сообщались бы только после второго тура выборов", – сказано в проекте.

По теперешнему закону, после первого тура сообщается сколько голосов и мандатов получила конкретная партия в многомандатных округах, каков рейтинг кандидатов конкретной партии и какие были результаты выборов в одномандатных округах. Если в одномандатном округе в первом туре никто не побеждает, то проходит второй тур.

"Если во втором туре фактически участвует кандидат, который уже прошел по списку в многомандатном округе, то его конкурент нередко акцентирует этот момент во время избирательной кампании", – обосновал предложенную поправку Разма.

"Такая весть демотивирует избирателей уже практически выбранного в многомандатном округе кандидата и они не идут на второй тур: зачем стараться, если их кандидат итак попал в парламент", – заметил консерватор.

Председатель Главизбиркома Лаура Матийошайтите сказала, что это предложение вызывает больше вопросов, чем ответов. По ее словам, не объявление части результатов вызовет больше интерпретаций прозрачности самих выборов, кроме того, неизвестно, как обеспечить безопасность информации.

Матийошайтите признала, что ГИК иногда получает жалобы кандидатов в связи с тем, что их конкуренты агитируют людей не голосовать за тех, кто итак прошел в парламент по партийному списку. По ее словам, в таких случаях кандидаты сами должны объяснять избирателям, почему важно, чтобы они шли на выборы.

"В западных демократических странах стараются объявлять результаты выборов как можно раньше, не медлить, не ждать, не заставлять политические партии, кандидатов, избирателей нервничать и как-то интерпретировать ситуацию", – подчеркнула она.

В Литве 70 из 141 депутатов избирают по партийным спискам, а 71 – в одномандатных округах.