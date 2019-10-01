Конгресс исследователей Беларуси в Вильнюсе: от юбилея Люблинской унии до сопротивления БелАЭС

В течение трёх дней, на платформах нескольких учреждений науки и религиозного культа, исследователи Беларуси из многих стран мира рассматривали актуальные не только для академического сообщества темы. В рамках панели "Стратегические энергетические проекты в белорусско-литовских отношениях" текущее международное положение обсудили представители Института истории Национальной академии наук Беларуси, Литовской военной академии им. ген. Йонаса Жемайтиса и Университета Витаутаса Великого.

"Эра Грибаускайте" и сопротивление БелАЭС



Кандидат исторических наук Андрей Володькин представлял доклад по наследию для белорусско-литовских отношений "Эры Грибаускайте", как он назвал десять лет правления предыдущего президента Литвы. По мнению исследователя, наряду с похолоданием в политических отношениях Беларуси и Литвы отмечается потепление в торговле.



Baltarusijoje tildomi mokslininkai turi progą atsiskleisti Kaune DELFI (P.Garkausko nuotr.)

В докладе "Большая амбиция маленького государства: анализ литовского сопротивления Островецкой АЭС" доктор политологии из Литовской военной академии имени генерала Йонаса Жемайтиса Юстинас Юозайтис отметил, что сопротивление Литвы реализации проекта по созданию атомной электростанции в Беларуси обуславливают несколько факторов, среди которых – географическое положение (Белорусская АЭС находится в 50 км от Вильнюса), противоречивые данные, частые происшествия и нежелание сообщать о них, нарушения медународного законодательства и продвижение российских стратегических интересов.

В числе последних докладчик упомянул борьбу со стратегическими проектами, облегчение внутренних и международных разногласий, размещение военного персонала и установление стратегической неоднозначности.

По мнению исследователя, в мае 2016 года Литва перешла от непрямого сопротивления БелАЭС через международные законные механизмы и надправительственные организации к прямому.

Впрочем, Андрей Володькин полагает, что на ухудшение литовско-белорусских отношений повлияло не только появление атомной электростанции. По мнению исследователя, необходимо также учитывать и происходящие в обществе процессы.

Наладить диалог и не потерять лицо

Политический обозреватель TUT.BY Артём Шрайбман оценил белорусско-литовские отношения как "довольно проблематичные".

"Вопрос о Белорусской атомной станции в Островце во многом отравляет многие другие сферы взаимоотношений – в первую очередь из-за того, что Литва из-за своего недовольства по БелАЭС блокирует некоторые соглашения Беларуси и Евросоюза, прогресс по переговорам по приоритетам партнёрства", – отметил колумнист.

Между тем, по мнению белорусского политобозревателя, несмотря на то, что имеющиеся в наличии противоречия по поводу появления атомной электростанции неподалёку от белорусско-литовской границы мешают фону отношений, статистические данные говорят об обратном.

"Если посмотреть на цифры, на фактуру двусторонних отношений Минск-Вильнюс, там на самом деле всё довольно неплохо – это транзит, поставка той же электроэнергии, и по сотрудничеству через порты, и по политическим связям, по диалогу по тому же Калиновскому, который идёт за закрытыми дверями", – заявил А.Шрайбман.

По мнению исследователя, на сегодняшний день отношения Беларуси и Литвы находятся в "довольно подвешенной фазе".

"Новый президент [Литвы], очевидно, настроен на чуть больший диалог, чем была настроена его предшественница, однако инерция и внутреннее давление на него сохраняется, поэтому он не может просто сдать назад и развернуться на 180 градусов. Он вынужден искать какие-то пути и наладить диалог с Беларусью, при этом не потерять лицо внутри Литвы", – сказал политический обозреватель.

По мнению А.Шрайбмана, важной точкой в развитии белорусско-литовских отношений будет запуск Белорусской атомной станции.

"После этого у литовских властей будет, скажем так, формальный повод переосмыслить свой подход, даже если они по-прежнему будут враждебно настроены к станции, и они, скорее всего, будут, остановить её уже будет невозможно. Поэтому даже формально будет необходимо сказать, мол, мы не смогли остановить, теперь давайте искать новую стратегию. И вот этот момент дипломатически может стать важной переломной точкой на пути к новому подходу в отношениях и соответственно, к их размораживанию", – заявил Артём Шрайбман.

Раздражающая риторика и взаимный интерес



Между тем, несмотря на позицию Литвы по БелАЭС, политический обозреватель считает, что у белорусско-литовских отношений есть огромный конструктивный потенциал, обусловленный большой взаимной заинтересованностью.

"Литва заинтересована в большей диверсификации белорусской экономики, т.е. торговле энергоресурсами через литовские порты, Беларусь заинтересована в этом же, а большая торговля калийными удобрениями идёт через Клайпедский терминал, и так далее.

С другой стороны, есть, скажем так, уровень политической риторики. Я уверен, что белорусскую сторону раздражают некоторые пассажи со стороны официального Вильнюса. Речь идёт, например, о заявлениях такого ряда, когда Литва не признаёт Беларусь в полной мере независимой страной, постоянно подчёркивается зависимость Беларуси от России, что Беларусь уже потеряла часть суверенитета. Думаю, это обидно Минску.

Даля Грибаускайте, предыдущий президент, и министр иностранных дел заявляли о том, что само существование Беларуси у наших границ – это угроза. Вот такие моменты они, конечно, отравляли, атмосферу диалога, и мешали решать более прагматичные, практичные вопросы", – отметил Артём Шрайбман.

Между тем, по мнению исследователя, находящаяся на поверхности белорусско-литовских отношений раздражающая риторика не соответствует глубинному смыслу межгосударственных связей.

"В мясе собственно отношений, в непосредственно экономических, торговых, социальных, культурных, гуманитарных связях всё в целом конструктивно и неплохо с белорусской стороны", – подчеркнул Артём Шрайбман.

Забалтывание процесса интеграции



Давление на Беларусь со стороны России, заявления о грядущей интеграции членов Союзного государства, по мнению Артёма Шрайбмана, вызывают опасения справедливо.

"Нужно ли бояться, нужно ли опасаться давления России, нужно ли бороться за свой суверенитет? Безусловно, да. Ответа другого быть не может. Белорусское правительство и президент, пусть даже из эгоистических соображений, из соображений сохранения собственной власти, вынужден поддерживать белорусский суверенитет, естественно, должен иметь в виду, что российское давление имеет целью более тесную привязку Беларуси к России. Здесь никаких других смыслов быть не может", – отметил колумнист TUT.BY.

Между тем, политический обозреватель выразил сомнение в успешности интеграции Беларуси и России.

"Стороны сегодня, как и много лет уже, обсуждают невыполнимые вещи. Унификация и создание каких-то наднациональных органов в принципе не обсуждается, потому что стороны поняли, что это невозможно. Потому что невозможно решить вопрос, кто будет в этих органах принимать решения: если Беларусь-Россия на равных, то это не подходит России, которая в тридцать раз больше по экономике. Если Беларусь меньше, чем Россия, это не подходит Беларуси, потому что это по факту – просто сдача инструментов контроля в Москву", – пояснил Артём Шрайбман.

Ввиду этого, отметил политобозреватель, обе стороны сейчас обсуждают гармонизацию законодательства, приход к единым законодательным актам. Однако, по мнению Артёма Шрайбмана, неосуществимо и это.

"Это – невыполнимая задача, потому что переписать такой массив законодательства в такие короткие сроки просто невозможно. Это ударит по экономике гораздо больше, чем тот налоговый маневр, из-за которого этот разговор об интеграции и был затеян.

Поэтому я думаю, что сегодня Беларусь занята в первую очередь торгом, этот торг рискованный, этот торг опасный, но я думаю, что в Беларуси нет никакого серьёзного намерения двигаться принципиально вперёд по пути интеграции. Это очень важно понимать. Беларусь занимается игрой. Беларусь занимается забалтыванием процесса. Я думаю, что у неё получится в данном случае, но опасения есть, и я понимаю, откуда они берутся", – подытожил Артём Шрайбман.

Региональное дело

В VIII Международном конгрессе исследователей Беларуси, который прошёл в Вильнюсе в конце сентября, приняли участие более 550 учёных из разных стран мира.

В сфере интересов участников Конгресса находится белорусская гуманистика и социальные науки. По словам членов Оргкомитета мероприятия, спектр тем исследований составляют теология и философия, филология и история Великого княжества Литовского, религиоведение и международные отношения.

Пленарное заседание Международного конгресса исследователей Беларуси было посвящено обсуждению последствий глобального сдвига власти для Восточной Европы, а также значению 450-летия Люблинской унии для стран региона. На одной из секций Конгресса исследователи рассматривали и белорусско-литовские отношения.

"Я лично рад тому, что такие знаменитые литовские историки, как профессор Бумблаускас, профессор Никжентайтис, профессор Микнис, также участвуют в секциях по истории Великого княжества Литовского, общего наследия наших народов, потому что вопросы, возникающие в последнее время в медиа – вопросы перезахоронения Кастуся Калиновского, кому принадлежит Вильнюс – мы можем решить только в том случае, если мы исходим с разных точек зрения, и в открытой дискуссии, в открытых дебатах делимся собственными аргументами, и таким образом можем найти некий конструктивный компромисс", – сказал Максимас Милта.

Конгресс исследователей Беларуси был основан в 2011 году. В состав организационного комитета мероприятия вошли выпускники и бывшие сотрудники Европейского гуманитарного университета, который к этому времени уже шесть лет находился в Вильнюсе. Предыдущие заседания учёных проходили в Каунасе, в помещениях Университета Витаутаса Великого.

Организаторы Конгресса предпринимали попытки провести мероприятие за рубежом. Так, предыдущая, седьмая встреча исследователей Беларуси прошла в Варшаве. В 2018 году представители академического сообщества в восьмой раз должны были встретиться в Минске, но по техническим причинам и из-за организационных сложностей в столице Беларуси VIII Конгресс решили перенести на следующий год. Основной академической площадкой мероприятия было решено сделать Европейский гуманитарный университет.

"Тот факт, что Конгресс проводится не просто в Вильнюсе, а в ЕГУ, не случаен. Университет сотрудничает с Конгрессом уже не первый год. В те времена, когда Конгресс проводился в Каунасе, ЕГУ выступал одним из партнёров Конгресса", – пояснил руководитель отдела коммуникации и развития ЕГУ Максимас Милта.

Он отметил, что идею проведения Конгресса в Вильнюсе в ЕГУ подали, когда не вышло организовать его в Минске.

"Естественно, что Вильнюс - это тот город, который наиболее актуален для белорусского образования, для белорусской науки: первая белорусская гимназия, все исследовательские институты межвоенного времени находились в Вильнюсе", – подчеркнул Максимас Милта.

По мнению одного из членов Организационного комитета Конгресса, доктора Томаша Блашчака из Университета Витаутаса Великого, съезд исследователей Беларуси является динамической, эволюционирующей структурой: ежегодно в рамках Конгресса обсуждаются новые темы и проблемы.

"Конгресс всегда был обращением к белорусскому академическому сообществу экспертов-интеллектуалов со всего мира, которые занимаются Беларусью", – заявил Т.Блашчак.

"Конгресс, по существу, не является делом национального масштаба. Это региональное дело, это то мероприятие, в котором участвуют учёные не только из Беларуси, но и из Литвы, из Польши, Украины, России, Соединённых Штатов Америки - со всего мира. Именно это и делает Конгресс таким заметным академическим мероприятием. Мы полагаем, что Конгресс - это крупнейшее в мире академическое событие, посвящённое Беларуси", – отметил Максимас Милта.