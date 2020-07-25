Конфликт в популярном вильнюсском клубе решала полиция: и все из-за русского языка

"Молодой человек оскорбил меня, поэтому я его два раза ударила по лицу", – сказала Регина Григорович-Петрулевич, которую Вильнюсский суд признал виновной в нарушении общественного порядка. Женщина ранее была судима 8 раз, это был уже 9-й приговор. Суд приговорил ее к следующему наказанию - в течение 8 месяцев с 22 до 6 ч. утра она должна находиться дома, нарушать порядок можно только из-за работы, учебы или посещения врачей.
Пострадавшая возместила молодому человеку моральный и материальный ущерб - 400 евро, поэтому у него к девушке нет никаких претензий.
Согласно материалам дела, инцидент произошел в ночном баре на ул. Траку 8 марта, в 7.05 ч.
Григорович-Петрулевич свою вину признала. Она сказала, что около 6 ч. приехала с друзьями в клуб, где и произошел словесный конфликт.
"Все произошло потому, что я с подругой говорила по-русски, а молодой человек сказал, что это место для литовцев", – объяснила свои мотивы молодая женщина.
"Я стала все объяснять охраннику, вмешался тот молодой человек, который меня оскорбил, поэтому я два раза ударила его в лицо", – сказала Григорович-Петрулевич, объяснив, что после этого на нее надели наручники и передали полиции.
Пострадавший уверяет, что его ударили только потому, что он пытался помочь охранникам, которые не понимали, что девушка им говорит по-русски.
"Я предложил услуги переводчика, но мне сказали уйти, я пошел в курилку, но девушки и молодой человек громко конфликтовали с охраной, бранились, поэтому я вернулся и предложил вызвать полицию, – сказал он. – Тогда одна из девушек два раза ударила меня в лицо – я выронил телефон, разбилось стекло".
По словам пострадавшего, после этого охрана надела на девушку наручники и вызвала полицию. Охранники подтвердили, что девушки и их друг вели себя агрессивно.
"Нас вызвали в клуб, работник клуба указал троих клиентов, которые вели себя агрессивно, и попросили выпроводить их, – сказал один охранник. – Когда мы их вывели на улицу, мужчина бранился и провоцировал нас, а светловолосая женщина вдруг отошла в сторону и два раза ударила молодого человека по лицу. Пролилась кровь".
Подруга Григорович-Петрулевич уверяла, что зачинщиком конфликта был пострадавший – якобы ему не понравилось, что они между собой говорили по-русски.
"Регина не выдержала и ударила его", – сказала она.
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