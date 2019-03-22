Департамент полиции Литвы сообщает, что в Вильнюсе произошел конфликт между курсантами Литовской военной академии. Сообщается, что один из участников конфликта доставлен в больницу с огнестрельным ранением.
© DELFI / Kiril Čachovskij

21 марта, около 22.20 ч., в Вильнюсе, на ул. Шило, в академии им. генерала Йонаса Жемайтиса между двумя курсантами (1997 и 1996 г.р.) произошел конфликт.

Во время конфликта один из участников случайно был ранен, его доставили в больницу.

Инцидент расследует военная полиция.

"Это произошло во время службы (дежурства)", – сказал BNS представитель академии капитан Донатас Сухоцкис.

По его словам, состояние пострадавшего стабильное.

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