21 марта, около 22.20 ч., в Вильнюсе, на ул. Шило, в академии им. генерала Йонаса Жемайтиса между двумя курсантами (1997 и 1996 г.р.) произошел конфликт.
Во время конфликта один из участников случайно был ранен, его доставили в больницу.
Инцидент расследует военная полиция.
"Это произошло во время службы (дежурства)", – сказал BNS представитель академии капитан Донатас Сухоцкис.
По его словам, состояние пострадавшего стабильное.
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