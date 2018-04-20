20 апреля баскетболист с адвокатом приехал в полицию и подал заявление. Ясайтис указал, что ему угрожает человек близкий его супруге Пикуль-Ясайтене.

В заявлении сказано, что Ясайтису позвонили по телефону и угрожали. Содержание разговора он изложил в полиции во время опроса.

После опроса в полиции Ясайтис не хотел говорить об этом телефонном разговоре, но заметил, что звонивший "ничего хорошего не сказал". Кто этот мужчина, Ясайтис не сказал. Адвокат Ясайтиса Альбертас Банджюс сказал, что мужчину зовут Вайдасом.

По словам адвоката, Пикуль-Ясайтене на своей странице в фейсбуке разместила фотографию с большим букетом цветов, который ей преподнес некий Вайдас.

Пикуль-Ясайтене прокомментировала действия супруга в фейсбуке: "Абсурд! "Убить Ясайтиса?". Тактика Симаса Ясайтиса и его адвоката Альбертаса Банджюса в ходе развода достигла высшей точки! И все из-за дома! Потребности и эмоции ребенка отца не интересуют! После того как мы с ребеночком отказались покинуть его дом со всеми вещами, отец поменял тактику! Есть вопрос, а граффитеров тоже привлечешь к уголовной ответственности? Поклонники, будьте добры, берегитесь Ясайтиса, иначе будет подавать на всех заявления, включая свою семью! Дайте звезде баскетбола быть звездой и жить в доме!"

Напомним, что семейный конфликт в доме Ясайтисов произошел 21 января. Пикуль-Ясайтене вызвала полицию, заявив, что муж применил насилие.

Через два месяца Вильнюсская участковая прокуратура решила прекратить расследование в связи с возможным нанесением физического насилия или нанесение незначительного ущерба здоровью близкого человека.

По данным прокуратуры, после расследования констатировали, что конфликт не представлял никакой угрозы и опасности для здоровья пострадавшей, за которую Ясайтис мог бы быть привлечен к уголовной ответственности.

По данным прокуроров, полученные в результате расследования сведения показали, что, за исключением противоречивых показаний пострадавшей, факт насилия объективно подтвержден не был.