Водитель привез женщину в Лаздинай, она попросила, чтобы он доставил ее туда, куда она попросила и не согласилась выйти, сказала, что напишет жалобу.
Водитель ей ответил: "Так чего вы сидели и молчали? Надо было сказать, что я еду не туда, будьте добры, отвезите меня, куда надо".
Водитель не слушал, что ему объясняла пассажир. Он заявил, что у нее низкий рейтинг, значит, она постоянно пристает к водителям.
"Мне тоже п**й. Езжайте на общественном транспорте. Еще раз увижу, не повезу б**ь", – сказал водитель.
Когда ему заметили, что так себя вести нельзя, водитель грубо ответил, что ему все равно.
"До п**ды мне полиция, сейм, президентская служба. В другой раз поедешь на троллейбусе", – ответил водитель.
Когда водитель привез ее туда, куда следовало, он сказал ей: "Не забудьте сообщить, что водитель крыл матом. И скажите, что ему ***".
Андрюс Пацявичюс, представитель платформы Bolt в Литве сказал, что бывает, когда биополе пассажира и водителя не совпадает.
"Основной инструмент у нас – возможность установки рейтинга клиента и водителя. Пассажир может оценивать водителя, каждый раз, когда водителю ставят 3 звезды или меньше, об этом информируют наших менеджеров", – сказал он.
Если рейтинг водителя падает ниже 4,6, его на какое-то время блокируют, менеджеры стараются выяснить причину.
Однако рейтинг есть и у клиентов. Пацявичюс не скрывал, что были случаи, когда приходилось блокировать и пользователей услуги.
"Видно, в любой социальной группе можно найти невежливых, грубых людей. Они бывают и среди водителей, и среди пассажиров, мы блокируем и тех и других. Однако это видео демонстрирует, что одна из сторон вела себя очень грубо. В таком случае лучше промолчать, ведь я думаю, мы можем найти массу сфер, где люди недовольны услугами, но они молчат и ничего не говорят. В конце концов, водители всегда могут обращаться к нам, ведь мы для того и существуем, чтобы решать проблемы", – акцентировал Пацявичюс.
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