По данным представителей департамента, медведей, которых держали в вольере рядом с кафе, конфисковали из-за нарушения правил содержания животных.
Владельцам кафе назначили административное взыскание, а медведей конфисковали.
"Часто рестораны, кафе, частные зоопарки и владельцы цирков покупают медвежат, чтобы привлечь посетителей. Однако развлечение не может наносить вред природе, нельзя использовать животных для развлечения, не гарантируя им подходящие условия содержания и без необходимых документов", – сказала директор департамента Ольга Вебрене.
По ее словам, в Литве в неволе держат 13 медведей, из них около 7 в коммерческих целях, животных содержат в плохих условиях, возможно, этих животных приобрели незаконно.
"Поэтому животных необходимо переселить в подходящие для их обитания места", – сказала Вебрене.
На этот раз трех медведей увезли в Италию, в национальный парк Абруццо. Это большой парк с прекрасными условиями для обитания диких животных.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Хозяева пляжных кафе: стыдно перед иностранцами, люди смеются и приносят свою выпивку (133)
Летний сезон на литовском взморье - в самом разгаре, но...
Автобусы предлагают пассажирам бесплатную услугу: ею интересуются горожане и те, кто едет на курорты (41)
В Литве обновляют общественный транспорт, автобусы...
Дома вильнюсцев затапливает после каждого ливня: следим за прогнозами и боимся (33)
В редакцию Delfi обратились жители ул. Ашмянелес, в...
Два новых случая коронавируса привезены из США (24)
Из 5 новых случаев коронавируса два были привезены из...
Министр иностранных дел Литвы: акт вандализма в отношении памятника Гаону - это акт вандализма в отношении Литвы (83)
В Вильнюсе был осквернен памятник Виленскому Гаону....