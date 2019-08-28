По-прежнему будет тепло: во многих районах будет 27–29 градусов, на юго-западе будет 30-31 градус (в тени!), а прохладнее всего будет на севере – 26–27 градусов тепла. В столице днем будет малооблачно, температура составит 27–29 градусов.

В четверг восточные части страны еще будут оставаться в зоне действия антициклона. Соответственно будет разница в погоде в разных частях. На востоке без осадков, только увеличится облачность. На западе, ближе к морю, ночью ожидаются осадки, днем небольшие дожди уже пройдут и в Жемайтии, прогнозируют грозы. Температура ночью 12–17, на Куршской косе 19. Днем из-за облаков и высокой влажности сильной жары не будет, однако будет душно. Температура составит 24–29 градусов, особенно жарко будет в Дзукии.

В пятницу небольшие дожди придут в восточные районы. Ночь будет облачной, но теплой - до 14–19 градусов, днем будет 22–27 градусов тепла.