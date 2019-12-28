Одна из участниц тура Дейманте Патамсите сказала, что такое путешествие для друзей стало своеобразным праздничным развлечением. 20 декабря они выехали с Ратушной площади в Каунасе на украшенном по этому случаю автомобиле.

"Елочный тур 2019" – такая надпись появилась на заднем стекле микроавтобуса, а другие окна были украшены желтыми елочками. "Завоеватели елок" украсили не только автомобиль, но и сами надели праздничные шапки, оленьи рожки и носы.

"В минувшие выходные наша компания "завоевателей елок" организовала ежегодный тур. Мы посетили 53 елки за три дня. У компании есть все доказательства и видеозапись, доказывающая, что это правда", – писала в Дейманте.

В прошлом году компания объехала 43 елки.