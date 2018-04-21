Компания ищет бухгалтера без маленьких детей, мотив удивляет

Контролер равных возможностей полов Агнета Скарджювене сказала DELFI, что служба получила объявление о вакансии компании Jormeta. Среди требований к кандидату указано – "без малолетних детей".

По ее оценке, это один из примеров дискриминации со стороны работодателей

"Юрист связалась с этой компанией, по моим данным, объявление уже неактивное. Несмотря на то, что по закону дискриминация по семейному положению не запрещена, мы объяснили, что это все равно дискриминирует людей", – сказала Скарджювене.

По сведениям контролера, представители компании долго не могли понять, в чем проблема. По ее словам, люди считают, что некоторые представителями некоторых профессий могут быть лица лишь одного пола. По ее словам, это неверный стереотип. Однажды в службу обратился мужчина, который претендовал на место уборщика, но принимали только женщин.

Между тем глава Jormetа Вайдотас Милашюс был удивлен ажиотажем. "Мне очень интересно, откуда это объявление, что там за текст. Объявления не было, может, там какие-то шаблоны, но опять-таки...", – сказал Милашюс.

Но он подтвердил, что компания искала работницу, объявление могли разместить без его ведома.

"Дело в том, что хотели, чтобы человек был ближе к пенсионному возрасту, поскольку работа сидячая", – сказал Милашюс, отвечая на вопрос, почему не хотят бухгалтера, у которого есть малолетние дети. Якобы молодым не нравится монотонность.

Кстати, компания бухгалтера еще не нашла.