Неделю назад Минздрав обновил правила и разрешил приезжать сдавать тест на коронавирус на такси. Однако, по словам представителя компании Bolt в Литве Андрюса Пацявичюса, водители сами решают, согласны ли они брать такого клиента, поэтому важно помнить о рекомендациях.
"Мы - социально ответственная компания, поэтому нас волнует благосостояние клиентов и водителей. Чтобы обеспечить безопасность, мы просим пассажиров, которые не могут попасть в мобильный пункт тестирования на своем или муниципальном авто, сообщать об этом при вызове водителя через платформу Bolt, выбирать категорию Protect – тогда приедет автомобиль, в котором между водителем и пассажиром установлена перегородка.
Просьба также информировать водителя заранее о том, что вы едете в мобильный пункт. Водитель должен быть уведомлен об этом заранее", – сказал Пацявичюс.
По его словам, пассажиры должны понимать, что услуги предоставляют водители разного возраста, поэтому у них есть право выбора.
"Хочу напомнить, что есть три минуты на отзыв заказа. Воспользуйтесь этим временем и информируйте водителя о ситуации, отнеситесь с пониманием, если вам откажут. Если вы не информируете водителя о цели поездки заранее, он имеет правo высадить вас в любой момент", – предупредил глава Bolt.
Он сказал, что с правилами безопасности водители знакомы, а пассажирам, которые едут в мобильный пункт, рекомендуется садиться на заднее сидение.
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