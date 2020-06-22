Коммерческие СМИ обжалуют в Еврокомиссии порядок финансирования общественного вещателя LRT

В Еврокомиссию обратилась Ассоциация интернет-СМ, объединяющая порталы новостей Delfi.lt, 15min.lt и lrytas.lt, компания All Media Lithuania, владеющая телеканалом TV3.

Авторы жалобы утверждают, что выделяемое LRT финансирование нарушает законодательство Евросоюза, поскольку не согласовано с Еврокомиссий как госпомощь.

Представители коммерческих СМИ отмечают, что финансирование LRT из бюджета не связано с затратами на проведение миссии, недостаточен контроль за доходами и расходами.

По их словам, выделенные государством средства искажают конкуренцию, LRT перенимает аудиторию участников частного рынка. Авторы жалобы также утверждают, что искажения конкуренции проявляются в рекламе, при приобретении содержания и его продаже, а также на рынке труда.

В 2020 году бюджет LRT составил более 46 млн евро. Сейчас финансирование LRT вычисляется автоматически по показателю полученных государством сборов от подоходного налога и акциза.

Адвокат Каролис Качераускас сказал, что выделяя финансирование LRT, Литва не обеспечила того, чтобы транслируемое LRT и публикуемое в интернете содержание не конкурировало с содержанием, предлагаемым участниками коммерческого рынка, размер финансирования никак не связан с затратами LRT, и не существует независимого эффективного механизма контроля.

Глава Ассоциации интернет-СМИ Арнас Марцинкус утверждает, что в законе об LRT нет ни обязанности, ни поручения реализовать деятельность интернет-портала, однако LRT единогласно решил инвестировать выделенные ему государством средства в этом сегменте, предложив содержание, которое ничем не отличается от того, что предлагается коммерческими участниками рынка.

"Таким образом госфинансирование искажает и без того конкурентный рынок, постепенно выталкивает участников с коммерческого рынка", – отметил в пресс-релизе А. Марцинкус.

Авторы жалобы утверждают, что подобные дела в ЕС уже были. По их словам, после этого по требованию Еврокомиссии были внесены изменения в модели финансирования национальных трансляторов Франции, Испании, Италии и многих других стран.