Общественный комитет Станисловаса Томаса, который намеревался участвовать в выборах в Европарламент, не собрал необходимое количество подписей, пишет издание Lietuvos rytas.
Stanislovas Tomas
© Facebook

Председатель Главизбиркома (ГИК) Лаура Матийошайтите подтвердила, что представленные комитетом Томаса подписи детально проверять не будут, поскольку их меньше 10 000.

Сам комитет указал, что набрал 10 400 подписей, но среди представленных листов были листы с подписями за претендовавшего на пост президента Литвы Казимераса Юрайтиса.

Статьи по теме:
Прокурор просит суд назначить Томасу штраф 30 000 евро и конфисковать молот  (69)
Из-под ареста выпустили Томаса, разбившего памятную доску генералу Ветре  (12)

Полиция в связи с Томасом проводит два расследования. Одно из них касается разбитой молотом памятной доски, посвященной офицеру Йонасу Норейке-генералу Ветре. Прокуроры обвиняют Томаса в нарушении общественного порядка и надругательстве над памятным местом. Прокурор просит суд назначить Томасу штраф в размере 30 000 евро.

Также проводится расследование в связи с возможным мошенничеством со сбором финансовой помощи на участие в предвыборной кампании выборов в ЕП.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Шимашюс меняет свою позицию: мэрия восстановит памятную доску генералу Ветре (200)

Вильнюсская мэрия восстановит памятную доску офицеру...

Еврейская община Литвы о разбитой доске Норейке: "Закон из беззакония не рождается" (62)

Еврейская община Литвы утверждает, что не оправдывает...

Кандидат в ЕП в Вильнюсе разбил памятную доску в честь генерала Ветры  Томас взят под арест на двое суток (89)

В столице Литвы 8 апреля утром была разбита памятная...

Общество

РФ утверждает, что предпринимает все меры защиты работников посольства Литвы

Россия информировала свои ответственные службы об...

Неприглядная статистика: каждый 7 житель Литвы рассчитывает только на пенсионное пособие

15% участников опроса считают, что в старости будут...

В Литве передано в суд дело о неподобающей рекламе Zero live show в храме (1)

Прокурор Вильнюсской участковой прокуратуры передал...

"Репортеры без границ": в Литве улучшилась ситуация со свободой слова (8)

Ежегодный отчет о нарушениях свободы слова в мире...

Новейшие президентские рейтинги: ситуация накаляется (42)

Президентская гонка в Литве выходит на финишную...

TOP новостей

Новейшие президентские рейтинги: ситуация накаляется (42)

Президентская гонка в Литве выходит на финишную...

Неприглядная статистика: каждый 7 житель Литвы рассчитывает только на пенсионное пособие

15% участников опроса считают, что в старости будут...

В Литве прогнозируют очень теплую погоду (2)

В четверг днем ничто не коснется мощного антициклона,...

В Сантаришкес у клиник меняется порядок парковки автомобилей (1)

Многие, кто по какой-то надобности ездил в...

Комитет Станисловаса Томаса не набрал необходимые голоса для участия в выборах в ЕП (1)

Общественный комитет Станисловаса Томаса, который...