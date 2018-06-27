Комитет сейма не усмотрел угроз нацбезопасности в деятельности Romuva

"Мы не получили информации о каких-либо угрозах нацбезопасности. Я считаю, что когда мы спешим клеить этикетки на профсоюзы, нацменьшинства, общины, это создает проблемы для национальной безопасности", - заявил на заседании глава комитета, представитель правящих "аграриев" Витаутас Бакас.
Между тем, представитель оппозиционных консерваторов Арвидас Анушаускас поднимал вопрос о связях Romuva с Россией.
Криве-Иния Тринкунене отметила, что у организации нет особых связей с Россией. По ее словам, Romuva поддерживает отношения с аналогичными организациями из разных стран Европы. Она акцентировала, что и в советские годы их преследовали, запрещали.
Государство может признать нетрадиционную религиозную общину как часть исторического, духовного и социального наследия, если ее поддерживает общество, а ее учение и обряды не противоречат законам и морали.
Государственное признание предоставляется сеймом после получения положительного вывода министерства юстиции.
Министерство юстиции считает, что Romuva как религиозное сообщество, занимающееся сохранением этнической культуры, является важной частью литовской культурной и религиозной жизни.
Министерство отмечает, что в последнее время Romuva была одной из самых быстрорастущих религиозных общин.
В ходе переписи населения 2001 года исповедующими языческую религию балтов назвали себя 1,2 тыс. жителей, а в 2011 году таких было уже 5,1 тыс. жителей.
После получения государственного признания объединение сможет заключать браки, получит право вести уроки религии в школах по просьбе учеников или их родителей.
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