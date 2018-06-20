Комитет по социальным вопросам и труду сейма Литвы в среду одобрил введение "потолка" взносов в Фонд социального страхования (Sodra), хотя еще на прошлой неделе принял противоположное решение.
Tomas Tomilinas
© DELFI / Domantas Pipas

Таким образом был найден компромисс - одобрено предложение правительства ввести "потолок" взносов в Фонд соцстраха, однако при этом установлен более высокий тариф подоходного налога для доходов, превышающих этот потолок.

Комитет голосовал после того, как Комитет по бюджету и финансам в среду одобрил предложение некоторых членов сейма ввести два тарифа подоходного налога - 20% и 27%, но не вводить "потолок" взносов в Sodra.

"Все в порядке, синергия состоялась, комитеты дополнили друг друга и нет никакого хаоса, о которым говорит Вилюс Шапока (министр финансов – BNS)“, – сказал BNS член комитета, "аграрий" Томас Томилинас.

В. Шапока в среду заявил, что Комитет по бюджету и финансам совершил ошибку, которую придется исправлять в зале заседаний сейма. По его словам, если сейм утвердит решение комитета, это "вызовет хаос".

"Я считаю, что комитет, взявшись рассматривать вопросы не комплексно, а каждый поочередно, совершил ошибку, которую придется исправлять в зале сейма, так как давайте согласимся, что в отсутствие "потолка" Sodra вводить прогрессивный тариф такого размера для работающих было бы по меньшей мере странно. Последствия трудно даже прогнозировать", - сказал в среду журналистам В. Шапока.

Тариф подоходного налога 27% в следующем году будет применяться к годовым доходам, превышающим 120 средних зарплат, в 2020 году - к доходам, превышающим 84 средних зарплат, в 2021 году - к доходам, превышающим 60 средних зарплат.

Кабмин надеется, что сейм примет решение по реорганизации налоговой системы еще на весенней сессии и изменения вступят в силу с начала 2019 года.

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