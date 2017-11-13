Парламентский комитет по культуре готовит выездное заседание, связанное с тем, что гора Гедиминаса находится в плохом состоянии. Депутаты намерены выяснить, достаточно ли быстро проводят необходимые работы по приведению горы в порядок, пишет LRT.lt.
© DELFI / Karolina Pansevič

Член комитета Радвиле Моркунайте-Микуленене сказала, что в вопросе приведения горы в порядок не хватает публичной информации. По словам депутата, члены комитета осмотрят гору, просмотрят планы работ.

Информацию о положении горы должны представить министры культуры и охраны окружающей среды, а также мэр Вильнюса. После последних серьезных оползней президент Литвы Даля Грибаускайте призвала правительство пересмотреть планы работ. Премьер-министр Саулюс Сквернялис сказал, что оползни захватывают лишь верхние слои горы, а за состоянием горы постоянно следят.

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