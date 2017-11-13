Член комитета Радвиле Моркунайте-Микуленене сказала, что в вопросе приведения горы в порядок не хватает публичной информации. По словам депутата, члены комитета осмотрят гору, просмотрят планы работ.

Информацию о положении горы должны представить министры культуры и охраны окружающей среды, а также мэр Вильнюса. После последних серьезных оползней президент Литвы Даля Грибаускайте призвала правительство пересмотреть планы работ. Премьер-министр Саулюс Сквернялис сказал, что оползни захватывают лишь верхние слои горы, а за состоянием горы постоянно следят.