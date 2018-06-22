Парламентский комитет по вопросам социальных дел и труда 22 июня одобрил систему пенсионного накопления. Если парламент одобрит предложения комитета, то работников не будут автоматически включать в систему пенсионного накопления. Сначала им сообщат о том, что их хотят вовлечь в систему, но люди могут от этого отказаться.
Gediminas Kirkilas, Linas Kukuraitis
© DELFI / Andrius Ufartas

За поправки проголосовали 8 членов комитета, 3 были против, 1 воздержался.

После таких поправок представитель Соцмина Эгле Радишаускене сказала, что у жителей появится больше свободы выбора.

"Отказались от автоматического вовлечения, остается вовлечение. Участников вовлекают после информирования. Все внимание на уведомление. Во-первых, сообщают, что человека включают не в фонды, а в систему. Во-вторых, ему сообщат, что он может отказаться и самостоятельно решать, хочет ли он участвовать в системе. Второй момент, указывается конкретный фонд, который ему подобрали (...). И сказано, что если он никак не отреагирует, это расценят как подтверждение соглашения", – сказала Радишаускене.

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Консерватор Римантас-Йонас Дагис сказал, что пенсионная реформа некачественная, она отрицательно скажется как на "Содре", так и на пенсионных фондах.

"Внесли хаос в пенсионные фонды. Я никогда не был против фондов, но не могу поддерживать такие сложные структуры в будущем. Это такая система, за которую я не могу агитировать ни одного человека (...) Такого некачественного приема я еще не видел, играем судьбами людей", – сказал Дагис.

Комитет голосовал за передачу аннуитета "Содре", сейчас аннуитет выплачивают пенсионные фонды.

Министр социальной защиты и труда Линас Кукурайтис сказал, что поддержка двух комитетов означает больше надежд на то, что парламент поддержит систему.

накануне Комитет по бюджету и финансам поддержал часть пенсионной реформы, а вопрос аннуитета отложил до осени.

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