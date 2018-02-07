РВУБ – одна из немногих литовских больниц, где еду пациенты получают из кухни, находящейся прямо в больнице. На кухне работает команда из 60 человек. Такой порядок действует уже год.

Директор больницы Альгимантас Памернецкас рассказал, что раньше пациенты жаловались на качество еды – еда была невкусная, невзрачная на вид и холодная. Тогда еду в больницу привозили из другого учреждения, ее не готовили на месте.

"Тогда мы решили сами готовить, это доставляет меньше хлопот да и жалоб раньше поступало немало. Мы надеялись, что удастся сэкономить. Были расходы, связанные с оборудованием кухни, но все они за год практически окупились. С 2016 до 2017 года мы сэкономили на еде почти 38%. Когда покупаешь услугу, сложно контролировать и как-то оказывать влияние на качество. Что привозят, то и есть", – сказал директор.

Персонал больницы ест ту же еду, что и пациенты. Работники рассказали, что иногда покупают в кафе еду и для домочадцев. Пациенты на качество еды также не жаловались.

Жительница Вильнюса Ингрида лежит в больнице с понедельника: "Сколько мне довелось пробовать, ничего плохого сказать не могу. Еда теплая, супы горячие, приносят на подносах, девушки быстро раздают. Я хожу в рестораны, пробовала и фаст-фуд, могу сказать, что еда здесь похожа на домашнюю".

Нередко пациенты жалуются на еду в больницах, поэтому близким приходится возить им еду. Ингрида сказала, что просила у близких только мороженое и воду, поскольку в больнице дают только компот, чай или какао.

Акдона из Вильнюса сказала, что ей близкие приносят только фрукты, никаких претензий к качеству еды в больнице у нее нет.

Женщины сказали, что за время их пребывания в больнице им ни рази не приносили ни вареную колбасу, ни сосиски.

"Я слышала, что в других больницах людям приносят еду в грязной посуде, но здесь, кажется, все в порядке", – сказала Ингрида.

Комиссия в больнице проверила гигиену приготовления и подачи пищи, состав блюд и температуру блюд, принесенных пациентам. Все эти "экзамены" больничный персонал сдал.