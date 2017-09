"Поскольку нарушения повторяются, их уже наказывали раньше, мы в комиссии решили, что на этот раз ограничения будут больше, то есть они будут применены на шесть месяцев", - сказал BNS председатель ЛКРТВ Эдмундас Вайтекунас. В течение трех дней решение еще должен санкционировать Вильнюсской окружной административный суд. Внимание комиссии привлекли комментарии, сделанные в программе "Право знать" 10 июня депутатом Государственной Думы России Владимиром Жириновским, которые, как установила комиссия, подстрекали к войне, разжигали ненависть и нетерпимость между народами. В программе В.Жириновский говорил об оккупации Украины, отделенного от Молдовы Приднестровья. На заседание комиссии приезжал представитель компании, однако, по словам Р. Вайтекунаса, нарушения он не признал. Литва начала ограничивать трансляции российских каналов с 2014 года, когда Россия аннексировала Крым и стала поддерживать сепаратистов на Востоке Украины. Ретрансляция ТВЦi в этом году уже останавливалась на месяц - в апреле комиссия установила, что в программе "В центре событий с Анной Прохоровой" о событиях 13 января 1991 года в Литве была представлена клеветническая информация о Литве. ТВЦi принадлежит российской государственной телевизионной компании "ТВ центр".











