Главная комиссия по служебной этике 27 марта оценит, не нарушила ли закон о согласовании частных и общественных интересов пресс-секретарь министра иностранных дел Линаса Линкявичюса Раса Якилайтене, своевременно не подав декларацию частных интересов.
Rasa Jakilaitienė
© LRT

Расследование провела депутат Агне Ширинскене, она и передала материалы Комиссии по служебной этике.

В документе сказано, что Якилайтене не указала в своей декларации юридические лица, в деятельности которых участвует ее супруг - ЗАО Media 3, ЗАО TV Play, ЗАО TV Play Content Marketing, ПУ Pilietinė medija.

Кроме того, якобы Якилайтене не декларировала данные о том, что возглавляемая ее супругом компания Media 3 является акционером ЗАО Kaltanėnų svirnas. Дополнительно ГКСЭ оценит, своевременно ли Якилайтене декларировала индивидуальную деятельность своего супруга и тот факт, что она является членом правления общественной организации "Спасем детей".

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Общество

Синоптик прогнозирует снежную Пасху

Несмотря на то, что в середине недели погода будет...

В Шяуляй состоится митинг профсоюза полиции (4)

27 марта профсоюз полиции проведет акцию протеста в...

В посольстве России в Вильнюсе открыта книга соболезнований (7)

28 марта 2018 года в Российской Федерации объявлено днем...

Из-за снижения числа путешественников пустуют пограничные КПП (97)

Литва хочет изменить время работы...

Комиссия по этике рассмотрит вопрос частных и общественных интересов Якилайтене (6)

Главная комиссия по служебной этике 27 марта оценит, не...

TOP новостей

Бывший генерал ВС США призывает вернуть американских военных в страны Балтии (6)

Бывший командующий Сухопутными силами США в Европе...

Из-за снижения числа путешественников пустуют пограничные КПП (97)

Литва хочет изменить время работы...

На месте стадиона "Жальгирис" построена новая гостиница (5)

На столичной улице Ринктинес вскоре будет открыта...

В посольстве России в Вильнюсе открыта книга соболезнований (7)

28 марта 2018 года в Российской Федерации объявлено днем...

На ул. Укмергес упраздняют еще один левый поворот (6)

Вильнюсская мэрия совершенствует организацию...