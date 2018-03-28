Расследование провела депутат Агне Ширинскене, она и передала материалы Комиссии по служебной этике.
В документе сказано, что Якилайтене не указала в своей декларации юридические лица, в деятельности которых участвует ее супруг - ЗАО Media 3, ЗАО TV Play, ЗАО TV Play Content Marketing, ПУ Pilietinė medija.
Кроме того, якобы Якилайтене не декларировала данные о том, что возглавляемая ее супругом компания Media 3 является акционером ЗАО Kaltanėnų svirnas. Дополнительно ГКСЭ оценит, своевременно ли Якилайтене декларировала индивидуальную деятельность своего супруга и тот факт, что она является членом правления общественной организации "Спасем детей".
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