Расследование провела депутат Агне Ширинскене, она и передала материалы Комиссии по служебной этике.

В документе сказано, что Якилайтене не указала в своей декларации юридические лица, в деятельности которых участвует ее супруг - ЗАО Media 3, ЗАО TV Play, ЗАО TV Play Content Marketing, ПУ Pilietinė medija.

Кроме того, якобы Якилайтене не декларировала данные о том, что возглавляемая ее супругом компания Media 3 является акционером ЗАО Kaltanėnų svirnas. Дополнительно ГКСЭ оценит, своевременно ли Якилайтене декларировала индивидуальную деятельность своего супруга и тот факт, что она является членом правления общественной организации "Спасем детей".