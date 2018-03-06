Комиссия Минздарава и Государственной продовольственно-ветеринарной службы проверили кухню в больнице в обеденный перерыв. Эксперты оценили пищу, гигиену на кухне. Врач-диетолог больницы Виргиния Вилемене сказала порталу JP, что на кухне готовят около 600 порций разных блюд ежедневно.
"На питание одного пациента уходит 2 евро в сутки. Из 600 порций примерно 30 готовят для пациентов, которым прописана особая диета. Мы не используем никакие заменители, все приправы только натуральные. Эти лук, чеснок, установлена суточная норма соли", – сказала диетолог и заметила, что паневежцы на еду не жалуются.
Ее слова подтвердила старшая медсестра Гражина Будрявичюте. Еду нахваливали и пациенты. Ни один из них не жаловался порталу JP ни на завтрак, ни на обед, ни на ужин.
Заместитель Вильнюсского отдела ГПВС Дайва Ружялене сказала:
"Думаю, что больница сдала экзамен. Кухонные помещения – отличные, несмотря на то, что кухню ремонтировали в 2003 г. Есть замечания только по поводу оборудования. Все еще используют эмалированные кастрюли и ведра. Они морально устарели, их надо заменить. Диета составлена очень профессионально. Видно, что диетолог интересуется новшествами и внедряет их. Есть замечания по поводу температуры подаваемой еды. Она слишком низкая".
ВРИО главы больницы Ремигиюс Самуолис сказал порталу JP, что отреагирует на все замечания комиссии.
"Обновим посуду, но это потребует времени. Ведь надо объявлять конкурс, а на это нужны деньги. Такие проверки – выгодны, поскольку я вижу, что они конструктивны", – сказал Самуолис.
Меню Паневежской республиканской больницы оценили 8 баллами из 10.
Портал DELFI проводит конкурс, читателей призывают делиться фотографиями больничной еды, в конкурсе можно выиграть чек на 100 евро, которым можно оплатить ужин.
Читатели присылали и фото еды из Паневежской республиканской больницы.
"Первый завтрак послеродовой палате. Я не поняла, что это... Сказали, что яичница, но ни вкуса, ни запаха яиц не было.. Жаль, что все не зафиксировала, были и другие "прелести", – писала Аушра.
"Вкус тефтелей... Ничего более гадкого есть не приходилось, даже не поняла из чего это было приготовлено", – писала Дайва.
"Суп – 5 крупинок каши, рыба с кашей – может, и ничего", – еще одно фото Дайвы.
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