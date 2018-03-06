

Комиссия Минздарава и Государственной продовольственно-ветеринарной службы проверили кухню в больнице в обеденный перерыв. Эксперты оценили пищу, гигиену на кухне. Врач-диетолог больницы Виргиния Вилемене сказала порталу JP, что на кухне готовят около 600 порций разных блюд ежедневно.

Respublikinės Panevėžio ligoninės maistas © SAM nuotr.

"На питание одного пациента уходит 2 евро в сутки. Из 600 порций примерно 30 готовят для пациентов, которым прописана особая диета. Мы не используем никакие заменители, все приправы только натуральные. Эти лук, чеснок, установлена суточная норма соли", – сказала диетолог и заметила, что паневежцы на еду не жалуются.

Ее слова подтвердила старшая медсестра Гражина Будрявичюте. Еду нахваливали и пациенты. Ни один из них не жаловался порталу JP ни на завтрак, ни на обед, ни на ужин.

Respublikinės Panevėžio ligoninės maistas © SAM nuotr.

Заместитель Вильнюсского отдела ГПВС Дайва Ружялене сказала:

"Думаю, что больница сдала экзамен. Кухонные помещения – отличные, несмотря на то, что кухню ремонтировали в 2003 г. Есть замечания только по поводу оборудования. Все еще используют эмалированные кастрюли и ведра. Они морально устарели, их надо заменить. Диета составлена очень профессионально. Видно, что диетолог интересуется новшествами и внедряет их. Есть замечания по поводу температуры подаваемой еды. Она слишком низкая".

Respublikinės Panevėžio ligoninės maistas © SAM nuotr.

ВРИО главы больницы Ремигиюс Самуолис сказал порталу JP, что отреагирует на все замечания комиссии.

"Обновим посуду, но это потребует времени. Ведь надо объявлять конкурс, а на это нужны деньги. Такие проверки – выгодны, поскольку я вижу, что они конструктивны", – сказал Самуолис.

Меню Паневежской республиканской больницы оценили 8 баллами из 10.

Портал DELFI проводит конкурс, читателей призывают делиться фотографиями больничной еды, в конкурсе можно выиграть чек на 100 евро, которым можно оплатить ужин.

Читатели присылали и фото еды из Паневежской республиканской больницы.

"Первый завтрак послеродовой палате. Я не поняла, что это... Сказали, что яичница, но ни вкуса, ни запаха яиц не было.. Жаль, что все не зафиксировала, были и другие "прелести", – писала Аушра.

"Вкус тефтелей... Ничего более гадкого есть не приходилось, даже не поняла из чего это было приготовлено", – писала Дайва.

"Суп – 5 крупинок каши, рыба с кашей – может, и ничего", – еще одно фото Дайвы.