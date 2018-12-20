В подготовленном комиссией акте мониторинга говорится, что для малолетних детей могут быть вредоносными сцены, в которых герои сериала употребляют алкоголь, пропагандируется многоженство, говорится о половом акте.
"(...) есть основание считать, что содержащаяся в анимационном сериале информация может негативно влиять на лиц до 14 лет", - говорится в подписанном в этом месяце акте, копией которого располагает новостное агентство BNS.
Согласно этому акту, по закону "сериал должен получить индекс N-14 (с 14 лет) и транслироваться после 21 часа".
Проанализировав две серии "Симпсонов", такую оценку вынес Отдел надзора за деятельностью хозяйствующих субъектов администрации комиссии.
КЛРТВ попросила телеканал TV3 предоставить письменные объяснения.
В пресс-релизе ЛРТВ указала, что "только после получения объяснений, оценки всех обстоятельств и полученной информации рассмотрит вопроса о времени показа сериала".
Председатель КЛРТВ Мантас Мартишюс сказал BNS, что акт мониторинга не является окончательным решением.
"Комиссия соберется на заседание, еще раз пересмотрит этот сериал, взвесит все обстоятельства, значимость и тогда примет решение, с учетом объяснения TV3, имело место нарушение закона или нет", - сказал BNS в четверг М. Мартишюс.
По его словам, первый раз за нарушение правил показа телеканал получает предупреждение, а потом могут быть назначены штрафы.
М. Мартишюс утверждал, что комиссия не может указать телеканалу показывать сериал "Симпсоны" в вечернее время, потому что дает оценку только отдельным сериям, а не всему сериалу.
О позиции КЛРТВ в четверг первым сообщил новостной портал 15min.lt. Менеджер TV3 по программам Арвидас Римас сказал порталу, что "Симпсоны" - это "веселый и умный сериал, потому что поднимает реальные жизненные вопросы".
Комиссия ЛРТВ: сериал "Симпсоны" может плохо влиять на детей, пропагандируется многоженство (4)
Комиссия Литовского радио и ТВ (КЛРТВ) считает, что...
На новозеландском сайте - предложение усыновить детей из Литвы, Филиппин, Индии и Таиланда (7)
"Можете ли вы стать семьей для растущего в детском доме...
Рассказы работников отдела метрикации: необычные имена и странные просьбы (5)
В этом году Вильнюс и вся Литва отпраздновали два...
Простой трюк: как избежать более высоких цен на электричество и газ (22)
С 1 января 2019 года в Литве увеличатся цены на...
Парламент Литвы решит, обязать ли жителей подключаться к центральной канализации (13)
Парламент Литвы 20 декабря будет решать, обязать ли...
TOP новостей
Простой трюк: как избежать более высоких цен на электричество и газ (22)
С 1 января 2019 года в Литве увеличатся цены на...
Люди с небольшими зарплатами и эмигранты должны интересоваться: у трети деньги в пенсионные фонды не отчисляют (12)
Не все жители Литвы , получающие небольшие зарплаты и...
Ответ Кремлю на упреки о задержании Палецкиса: не вам читать нам нотации досталось и Паксасу (132)
Не России читать нотации о демократических свободах,...
Рассказы работников отдела метрикации: необычные имена и странные просьбы (5)
В этом году Вильнюс и вся Литва отпраздновали два...
Цены на зимние развлечения в Вильнюсе кусаются (6)
Снега в этом году в Литве достаточно, но есть такие...