Комиссия Литовского радио и ТВ (КЛРТВ) считает, что популярный американский мультипликационный сериал "Симпсоны" может плохо влиять на маленьких детей, поэтому его следует показывать после 21 часа.
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В подготовленном комиссией акте мониторинга говорится, что для малолетних детей могут быть вредоносными сцены, в которых герои сериала употребляют алкоголь, пропагандируется многоженство, говорится о половом акте.

"(...) есть основание считать, что содержащаяся в анимационном сериале информация может негативно влиять на лиц до 14 лет", - говорится в подписанном в этом месяце акте, копией которого располагает новостное агентство BNS.

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Согласно этому акту, по закону "сериал должен получить индекс N-14 (с 14 лет) и транслироваться после 21 часа".

Проанализировав две серии "Симпсонов", такую оценку вынес Отдел надзора за деятельностью хозяйствующих субъектов администрации комиссии.

КЛРТВ попросила телеканал TV3 предоставить письменные объяснения.

В пресс-релизе ЛРТВ указала, что "только после получения объяснений, оценки всех обстоятельств и полученной информации рассмотрит вопроса о времени показа сериала".

Председатель КЛРТВ Мантас Мартишюс сказал BNS, что акт мониторинга не является окончательным решением.

"Комиссия соберется на заседание, еще раз пересмотрит этот сериал, взвесит все обстоятельства, значимость и тогда примет решение, с учетом объяснения TV3, имело место нарушение закона или нет", - сказал BNS в четверг М. Мартишюс.

По его словам, первый раз за нарушение правил показа телеканал получает предупреждение, а потом могут быть назначены штрафы.

М. Мартишюс утверждал, что комиссия не может указать телеканалу показывать сериал "Симпсоны" в вечернее время, потому что дает оценку только отдельным сериям, а не всему сериалу.

О позиции КЛРТВ в четверг первым сообщил новостной портал 15min.lt. Менеджер TV3 по программам Арвидас Римас сказал порталу, что "Симпсоны" - это "веселый и умный сериал, потому что поднимает реальные жизненные вопросы".

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