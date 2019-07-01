Принятым на прошлой неделе решением LRTK распорядилась заблокировать следующие сайты: interntv.ru, tivix.co, tv-one.org, piranya.com, vefire.ru, tvradio.biz, tvtvtv.ru. Решение узаконил Вильнюсский окружной административный суд.
Веб-сайты блокируются, поскольку они не сообщили о своей деятельности в LRTK, а потому их деятельность в соответствии с национальным законодательством считается незаконной .
Попытки подключиться к вышеупомянутым веб-сайтам будут перенаправлены на созданный LRTK информационный сайт stop.rtk.lt.
Утверждена образовательная программа по подготовке школьников к возвращению в Литву
Министр образования, науки и спорта Альгирдас...
Комиссия ЛРТ постановила заблокировать семь незаконно вещающих сайтов
Литовская комиссия по радио и телевидению ( LRTK )...
Перед открытием Островецкой АЭС Вильнюс готовится к потенциальным угрозам (19)
С приближением открытия в Беларуси Островецкой АЭС,...
Упрощена процедура приглашения иностранцев и выдачи вида на жительство (4)
С 1 июля в Департаменте миграции упрощается порядок...
После рекордной жары – внезапные изменения
В этом году июнь был очень жарким, однако вскоре погода...
TOP новостей
Литовец вернулся в Литву из Швеции: уже на третий день получил несколько предложений (89)
По данным Департамента статистики Литвы , в 2018 году из...
Перед открытием Островецкой АЭС Вильнюс готовится к потенциальным угрозам (19)
С приближением открытия в Беларуси Островецкой АЭС,...
Смена курса или двойная игра: почему депутат от ИАПЛ-СХС выступила против России в ПАСЕ (45)
Возвращение российской делегации в Парламентскую...
Парламентарии Литвы и Польши обдумывают, как реагировать на возвращение России в ПАСЕ (18)
В минувшую субботу литовские и польские парламентарии...