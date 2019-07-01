Комиссия ЛРТ постановила заблокировать семь незаконно вещающих сайтов

Литовская комиссия по радио и телевидению (LRTK) интернет-провайдерам приказала заблокировать семь сайтов, незаконно распространяющих телевизионные программы.
Blokavimas
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Принятым на прошлой неделе решением LRTK распорядилась заблокировать следующие сайты: interntv.ru, tivix.co, tv-one.org, piranya.com, vefire.ru, tvradio.biz, tvtvtv.ru. Решение узаконил Вильнюсский окружной административный суд.

Веб-сайты блокируются, поскольку они не сообщили о своей деятельности в LRTK, а потому их деятельность в соответствии с национальным законодательством считается незаконной .

Попытки подключиться к вышеупомянутым веб-сайтам будут перенаправлены на созданный LRTK информационный сайт stop.rtk.lt.

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