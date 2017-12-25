Сухогруз Ocean Crown под флагом Кипра с командой из 20 человек на борту

сел на мель между у Второго пляжа Мелнраге 24 декабря утром. Это произошло из-за разыгравшейся ночью бури, ветер дул со скоростью 28 м/с. Предполагают, что несчастье произошло из-за того, что вышел из строя двигатель сухогруза.

Дирекция Клайпедского государственного порта сообщила, что в понедельник утром к сухогрузу Ocean Crown доставили представителей его владельцев и компании, которая предоставит буксир. Однако попасть на сухогруз им не удалось из-за больших волн.

Волны около сухогруза достигали 4 м в высоту. Было решено попасть на сухогруз при помощи вертолета ВВС, который базируется в Немирсете.

Агент сухогруза Ocean Crown Сергей Тараховский сказал BNS, что специалисты на данный момент оценивают состояние судна и решают вопрос подготовки плана по его спасению.

Минобороны Литвы сообщает, что комиссия в понедельник осмотрела внешний корпус сухогруза и зафиксировала его деформацию. Из-за ухудшения погодных условий увеличивается вероятность того, что деформация продолжится, поэтому есть опасность попадания нефтепродуктов в море.

На данный момент загрязнений в море рядом с сухогрузом не зафиксировано.

Комиссия должна попасть на сухогруз, поэтому после получения разрешения командарма был выделен вертолет AS-365.

Сообщается, что вертолет забрал с сухогруза не только членов комиссии, но и одного члена команды, у которого были проблемы со здоровьем.

"Мы пытались доставить специалистов на судне, но не удалось. Мы арендовали вертолет и доставили их на судно, они решат вопрос спасения сухогруза. Нужно осмотреть сухогруз и подготовить план действий", – сказал BNS Тараховский.

Он сказал, что не может сказать, сколько времени займет подготовка к спасательной операции, и когда сухогруз снимут с мели: "Может, сегодня, завтра или послезавтра, а может и неделя потребуется, все зависит от погодных условий".

Агент сухогруза сказал, что команда будет оставаться на сухогрузе, ее члены находятся в безопасности.

Комиссия Клайпедского государственного порта должна установить обстоятельства несчастья и ход дальнейших действий ответственных ведомств. С субботнего вечера из-за сильного ветра в Клайпедском порту было ограничено судоходство, его полностью возобновили только в воскресенье в обед.