"Мы сошлись во мнении, что первичный вывод о том, что имеются достаточные данные для обращения совета мэрии в суд для установления факта нарушения присяги членом горсовета", - сказал в пятницу BNS председатель комиссии вице-мэр Клайпеды Артурас Шульцас.

Он подчеркнул, что комиссия не дает оценку тому, нарушил ли член горсовета присягу или нет. Кроме того, на окончательное решение комиссии повлияют ответы Титова, которые политик, прибывший в пятницу на заседание комиссии, представит в письменной форме в связи с проходящим расследованием.

После принятия решения о характере заключения, оно ещё будет готовиться несколько недель.

После того как комиссия представит выводы, горсовет должен будет принять решение об обращении в Верховный административный суд Литвы с просьбой высказать свое мнение о нарушении присяги членом горсовета.

Если суд придет к выводу, что член горсовета нарушил присягу, то Титов может быть лишён полномочий, если две трети членов совета проголосуют за импичмент.

Сам Титов заявил в пятницу BNS, что подготовил ответ комиссии и в письменной форме ответит на ее вопросы.

Он подчеркнул, что его преследуют за высказанное им как членом горсовета мнение.

Политики города решили инициировать процедуру лишения Титова полномочий после того, как он ложно обвинил Адольфаса Раманаускаса-Ванагаса, командующего партизан, в убийстве невинных гражданских лиц.

Прокуратура начала предварительное расследование заявлений Титова. Сам политик утверждает, что он, говоря о Раманаускасе-Ванагасе, основывался на документах советского суда.