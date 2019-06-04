В последние дни тема преступности среди молодежи получила актуальность в Литве - в Юрбаркасе был убит подросток (подозреваемые двое несовершеннолетних), а в Таурагском районе сильно избита девушка, которую пытался изнасиловать несовершеннолетний юноша.
Генкомиссар рассказал DELFI о статистике. Он заметил, что информация в социальных сетях не всегда верна. "Факт - там много ложной информации. Общество не должно слепо верить всему. Мы прекрасно понимаем, что там много эмоций, поэтому не стоит опираться только на этот источник информации", – сказал Пярнавас.
Он заметил, что за последние 10 лет уровень преступности среди подростков снизился в 3,5 раза.
"Преступлений стало меньше, хотя проблемы были и раньше, например, из-за незанятости среди детей, неприсмотра, непосещения школы, злоупотреблений алкоголем или сигаретами. Это комплексные социальные проблемы. Эту проблему не в силах решить одно ведомство. Проблему надо решать не тогда, когда ребенок что-то сделал, а с рождения ребенка. Надо работать с семьей, когда в ней еще нет детей, чтобы семья знала, что делать, как воспитывать детей, чтобы они получили социальные навыки", – сказал DELFI Пярнавас.
Он также представил статистику убийств.
"1995 году у нас было 500 убийств. Сейчас всего около 100, это в общей сложности, не только совершенных несовершеннолетними. Убийства, совершенные несовершеннолетними - это исключение. Преступления, совершенные лицами до 18 лет составляет всего 6% от общего их количества. Это немного", – сказал DELFI комиссар.
Правда, и после событий в Юргаркасе, в Таурагском районе и других городах, в первую очередь пытаются обвинять в этом какие-либо ведомства. Пярнавас сказал, что задуматься и предпринять действия в срочном порядке должны семьи, а общество не должно игнорировать очевидные проблемы.
"Несовершеннолетних надо воспитывать. Если мы говорим, то делать, когда подростки бесчинствуют, то это уже разговоры о последствиях, но чтобы этого не было, надо искать причины и работать над этим. С детьми надо работать с самого рождения, они должны учиться, им нужен досуг. Они должны чем-то заниматься, если этого нет, будет такой результат, какой есть. Второй важный момент – семья, что она закладывает в человека. Если родители не работают, если они злоупотребляют алкоголем, то последствия очевидны. Это комплекс причин, а говорить о последствиях не стоит, всех ведь не накажешь.
Наша цель - чтобы таких случаев было как можно меньше. Да, чтобы их совсем не было, не получиться, но надо, чтобы их стало как можно меньше. Надо начать работу с семьей, с детьми, мы сами должны обращать внимание, если на улицах молодежь плохо себя ведет, призывать ее к порядку. Из-за отношения - "это не мое дело" - чаще всего и развиваются такие ситуации, когда приходится говорить о последствиях. Мы все в ответе: и семья, и полиция, и общественные организации", – сказал DELFI Пярнавас.
Он подчеркнул, что даже совершивший преступление человек в определенном смысле является жертвой.
"Нельзя говорить, что он преступник и его надо наказать. Если взглянуть с определенной точки - он тоже жертва. Его действия - последствия образа жизни. А что мы сделали для того, чтобы он рос в нормальной семье? Почему разрешили расти в такой семье, может, кто-то вовремя не забрал его из такой семьи. Мы все должны ответить на этот вопрос. На практике я видел, когда подростки совершали десятки преступлений, но ведь если их послать в колонию, после отсидки они не станут чище, не перестанут совершать преступления. Его привычки никуда не денутся. Надо думать и об этом ребенке, помочь ему, он нуждается в помощи. Я не говорю, что надо терпимо относиться к их преступлениям, но в помощи нуждается не только жертва, но и обвиняемый, ведь все мы в ответе", – сказал комиссар.
Пярнавас сказал, что родители не удивились, увидев своего сына нетрезвым и даже сказали, что он " не очень-то пьян".
"Все зависит от родителей. Мне хватило бы услышать одно слово о том, что мой ребенок делает что-то не так, и я начал бы делать все, чтобы изменить ситуацию. А есть родители, которые терпимы к таким действиям. Я помню старый случай - маме передали пьяного подростка, а она сказал, что "он не очень пьян". Многое зависит от отношения родителей к поведению ребенка. Если родители при полицейском такое говорят, при своем ребенке, то сомневаюсь, что этот ребенок будет соблюдать общепринятые нормы", – сказал комиссар.
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