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Ситуация с коронавирусом в Литве не улучшается. ВРИО главы Минздрава Аурелиюс Верига сказал, что на этой неделе правительство рассмотрит дополнительные ограничения, которые помогут остановить вирус. Профессор Вильнюсского университета Витаутас Некрошюс в эфире Žinių radijаs рассказа, как может выглядеть комендантский час.
Karantinas
Karatinas
© DELFI / Andrius Ufartas

По словам собеседника, правительство не может ввести комендантский час.

"Надо начинать сначала. Комендантский час можно ввести в двух случаях – или если действует режим ЧП, который вводят Сейм с президентом, или – военное положение. Его вводят соответствующие ведомства, но не правительства. Иными словами, правительство, по действующим законам, не может ввести комендантский час", – сказал он.

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На прошлой неделе Верига упомянул, что введение комендантского часа сейчас нецелесообразно. Лучше думать о решениях, которые ограничат посещение ТЦ в выходные дни.

Некрошюс сказал, что комендантский час, по действующим законам - это определенное время суток, а не выходные дни.

"По закону о ЧП комендантский час - это время суток, не выходные, когда на территории, где он введен, запрещено находиться в общественных местах без специального разрешения. Высказывание, что все его понимают по-разному - по сути неверное. Это определенное время суток, например, с 22 до 6 ч., когда надо быть дома или в каком-то другом помещении и без разрешения не выходить на улицу", – сказал он.

"Все, о чем сейчас говорят - это не комендантский час", – подчеркнул Некрошюс. Он заметил, что управлять ситуацией правительство может с помощью средств, определяющих, что такое карантин.

"Что касается карантина, то в законе о профилактике инфекционных заболеваний сказано – можно ограничивать перемещение людей, это ограничение или запрет на проведение мероприятий и другие собрания более чем двоих людей. Далее – можно ограничить или запретить выезд за пределы муниципалитета, в котором живут люди. Можно использовать временное переселение людей. Все это может использовать правительство", – сказал профессор.

Он заметил, что именно так и должны охарактеризовать будущие ограничения в ТЦ, но это не комендантский час.

"Для введения комендантского часа ситуация должна быть очень тяжелой", – сказал Некрошюс.

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