"Ухожу по личным обстоятельствам", – сказал Лауринавичюс.

Председатель "Порядка и справедливости" Ремигиюс Жемайтайтис сказал, что Лауринавичюс получил хорошее предложение и эмигрирует из Литвы.

"Он был референтом партии, получил фантастическое предложение уехать за границу, работать в международной британско-польской компании, он будет представлять Литву, Латвию и Эстонию, будет работать юристом", – сказал Жемайтайтис.

По его словам, зарплата Лауринавичюса на новом месте будет намного больше нынешней.

Он заметил, что президиум думал на тему, кто мог бы его заменить, но так и не решил. Нового кандидата партия должна представить спикеру парламента, его должен одобрить парламент.