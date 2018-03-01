Из Главизбиркома Литвы уходит Донатас Лауринавичюс, делегированный "Порядком и справедливости". Он сказал DELFI, что вручил заявление об отставке как спикеру парламента, так и председателю ГИК.
Donatas Laurinavičius
© DELFI / Kiril Čachovskij

"Ухожу по личным обстоятельствам", – сказал Лауринавичюс.

Председатель "Порядка и справедливости" Ремигиюс Жемайтайтис сказал, что Лауринавичюс получил хорошее предложение и эмигрирует из Литвы.

"Он был референтом партии, получил фантастическое предложение уехать за границу, работать в международной британско-польской компании, он будет представлять Литву, Латвию и Эстонию, будет работать юристом", – сказал Жемайтайтис.

По его словам, зарплата Лауринавичюса на новом месте будет намного больше нынешней.

Он заметил, что президиум думал на тему, кто мог бы его заменить, но так и не решил. Нового кандидата партия должна представить спикеру парламента, его должен одобрить парламент.

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