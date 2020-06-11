Команда медиков Литвы отправится в Армению для борьбы с коронавирусом

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс сообщил BNS, что команда из десяти человек, среди которых медики, специалисты в логистике, отправятся в Армению на две недели.
"Они отправятся на две недели, чтобы оказать помощь стране, в которой действительно очень сложная ситуация – там люди стоят в очередях, чтобы попасть в больнице, ждут в очереди в палаты интенсивной терапии, не хватает мест, не хватает медиков", – сказал Л. Линкявичюс.
"Они обратились в ведомства Евросоюза и к правительству. Некоторые страны помогают, некоторые страны пытаются взять к себе тяжелых больных на лечение, некоторые пытаются помочь врачами", – добавил он.
На этой неделе власти Армении сообщили, что больницы страны не способны справиться с наплывом больных коронавирусом. По новейшим данным, в этом государстве подтверждено более 14, 1 тыс. случаев и 227 смертей.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Картина не радужная: очередь в больницах Литвы расписана на пять месяцев вперед (54)
Пациенты в Литве надеются, что в ближайшее время в...
Эпидемиолог о семейных праздниках: как не разбудить коронавирус (1)
Как провести лето, чтобы не пришлось изолироваться или...
Суточный антирекорд: в Литве подтверждено 19 новых случаев коронавируса
За минувшие сутки в Литве подтверждено 19 новых случаев...
Президент Литвы видит пространства для соглашения по БелАЭС (15)
В связи с тем, что Балтийские страны обсуждают вопрос...
Табора в Вильнюсе не осталось: что появится на этом месте? (8)
В начале лета Вильнюсский муниципалитет окончательно...