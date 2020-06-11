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В июне команда литовских медиков-добровольцев отправится в Армению, чтобы помочь этому государству Закавказья бороться с распространением коронавируса и его последствиями.
Команда медиков Литвы отправится в Армению для борьбы с коронавирусом
© DELFI / Domantas Pipas

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс сообщил BNS, что команда из десяти человек, среди которых медики, специалисты в логистике, отправятся в Армению на две недели.

"Они отправятся на две недели, чтобы оказать помощь стране, в которой действительно очень сложная ситуация – там люди стоят в очередях, чтобы попасть в больнице, ждут в очереди в палаты интенсивной терапии, не хватает мест, не хватает медиков", – сказал Л. Линкявичюс.

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"Они обратились в ведомства Евросоюза и к правительству. Некоторые страны помогают, некоторые страны пытаются взять к себе тяжелых больных на лечение, некоторые пытаются помочь врачами", – добавил он.

На этой неделе власти Армении сообщили, что больницы страны не способны справиться с наплывом больных коронавирусом. По новейшим данным, в этом государстве подтверждено более 14, 1 тыс. случаев и 227 смертей.

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