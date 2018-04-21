Коллектив портала DELFI участвовал в весеннем субботнике. Как и ежегодно, коллектив убирал мусор на набережной Нерис (Вилии) в Вильнюсе.
© DELFI / Andrius Ufartas

Коллектив DELFI участвует в акции "Делаем" на протяжении 11 лет.

Главред портала DELFI Раса Лукайтите-Внараускене сказала, что суть акции "делаем намного глубже, чем просто уборка территории. По ее словам, этот весенний субботник ежегодно напоминает жителям, насколько важно беречь природу и не загрязнять ее.

"Нас волнует состояние окружающей среды, в которой мы живем. Мы хотим показать пример того, что важно заботиться не только о своем дворе, но и о том, что находится за его пределами. Мне бы очень хотелось верить, что мы все делаем это не только один день в году", – сказала Лукайтите-Внараускене.

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