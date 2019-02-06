Письмо в редакцию портала пришло 3 февраля. В нем автор указал, что "скальпель в руках находящегося в состоянии наркотического опьянения врача - это реальность, которая может обернуться трагедией".

В письме речь идет о Милтянисе, который, по данным расследования, занимался сексом с Диджюнайтите в тот день, когда она выпала с балкона гостиницы в Клайпеде. Кроме того, эксперты установили, что в организме девушки были наркотики. Были подозрения, что Милтянис одурманил девушку и воспользовался ею.

Автор письма пожелал остаться анонимом.

"В данном случае я бы хотел обратить внимание общества, пациентов, представителей СМИ и руководителей Кретингской, Кельмесской, Мажейкяйской, а также Гаргждайской больниц на поведение врача-хирурга Айвараса Милтяниса (номер лицензии Nr. MPL-18878) на рабочем месте и за его пределами.

Я не сомневаюсь в компетентности этого врача, поскольку нет фактов оспаривающих это. Однако если провести несколько проверок на рабочем месте, можно было бы выяснить, что Милтянис во время операций находится в состоянии алкогольного и даже наркотического опьянение, вероятно, под воздействием кокаина. Милтянис использует его, чтобы устранить симптомы похмелья и смело предлагает его даже коллегам. (...)

... жаль, что Милтянис не чувствует никакого стыда и ответственности из-за своего поведения на публике и на работе. Он гордится своим образом жизни и рассказывает коллегам о нескончаемых вечеринках, пьянках и употреблении наркотиков коллегам.

Врач Милтянис неоднократно звонил коллегам и просил их подменить его на дежурстве, поскольку был пьян и не мог выйти на работу. Было и такое, когда он не нашел замену и явился на дежурство пьяным.

Все коллеги знают, что пьяный Милтянис бывает агрессивным, ввязывается в конфликты, его сложно успокоить.Таким ли должно быть поведение уважающего себя врача? Очень жаль, что руководство больницы замалчивает о таком поведении Милтяниса. (...)

Моя цель - обратить внимание общества, потенциальных пациентов, представителей СМИ и руководителей больниц, чтобы можно было не допустить трагедию. Ведь скальпель в руках одурманенного наркотиками врача – не инструмент для операции, а страшное, смертоносное оружие", - писал мужчина, представившийся коллегой Милтяниса.

4 февраля портал обратился в Минздрав и узнал, что министерство также получило такое письмо. По словам пресс-секретаря Минздрава Алины Жилинайте, ответственные службы уже предприняли необходимые действия для защиты пациентов.

Она подчеркнула, что не стоит спешить осуждать врача, пока нет официальных данных.

"Если подозрения подтвердятся, то врачу грозит лишение лицензии и увольнение. Также напоминаем, что коллеги, заметившие одурманенного врача, должны обращаться к руководству больницы или вызвать полицию", – подчеркнула Жилинайте.

Информацию о том, что Милтянис оперирует в состоянии опьянения, DELFI получал и осенью 2018 года. Однако тогда руководство больницы назвало это слухами.

DELFI пытался связаться с Милтянисом, но как и в прошлый раз, он на звонок не ответил.