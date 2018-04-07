День безопасности дорожного движения Литва встретила с тревогой, поскольку число жертв на дорогах страны увеличилось. Ответственные ведомства указывают, что без понимания и участия самих участников движения ситуацию изменить невозможно, а известный психотерапевт сделал интересное предложение. Может, пришло время поощрять водителей, которые придерживаются ПДД? По словам психотерапевта, именно поощрение действует лучше, чем любые штрафы.
Avarija
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Жуткая статистика этого года обусловлена большим количеством ДТП в самом его начале.

В январе 2018 г. по сравнению с январем 2017 г. увеличилось не только число ДТП, но и количество погибших и пострадавших. В первый месяц 2018 г, на дорогах Литвы погибли 23 человека, в январе 2017 г. – 10. Число пострадавших - соответственно 278 и 241 человек.

До 6 апреля 2018 года на дорогах Литвы погибло 48 человек, на 7 больше, чем за тот же период 2017 г.

Глава Литовской дорожной полиции Витаутас Грашис не скрывает, что только полиция не может решить эту проблему.

"Это вопрос культуры и понимания водителей. И не только водителей – вопрос уважения друг к другу всех участников движения. Просто надо соблюдать правила, а кое-кто относится к этому несерьезно. Я думаю, что на этот процесс максимально влиять должно общество. Общество должно перестать мириться с пьяными водителями, заботится о своей безопасности, несмотря на статус – не важно кто ты, водитель или пешеход.

На человека никто насильно не наденет светоотражатель в темное время суток – он сам должен это делать и знать, что должен думать о своем здоровье и жизни. В Литве актуальный вопрос - превышение скорости. Люди иногда не осознают, что максимально допустимая скорость установлена для безопасности", – сказал DELFI Грашис.

Он сомневается, что повышение штрафов поможет исправить ситуацию.

"Трудно сказать, насколько размер штрафа влияет на решение человека. Я думаю, что больше всего влияет неизбежность наказания. Ждут перемены – в этом году начнет действовать система новых радаров, фиксирующих среднюю скорость и это обусловит соблюдение ПДД.

Надо подчеркнуть, что важно соблюдать не только максимально допустимую, но и безопасную скорость", – сказал Грашис.

"Я думаю, что правила дорожного движения надо преподавать уже в детских садах, ведь дети - это пешеходы. С другой стороны, дети видят, как управляют автомобилем их родители, а родители должны понять, что дети копируют их поведение. Ситуация показывает, что иногда и родители не думают о безопасности своих детей, не устанавливают специальные детские кресла. Иногда не хватает понимания и ответственности, окружение будет безопаснее, когда наши действия будут безопасными", – заметил Грашис.

Психотерапевт Олег Лапин сказал, что штрафы в целом - недейственны, он предлагает идти иным путем.

"Система наказания неэффективна, если ее применяют не сразу. В соответствии с психологией поведения наказание эффективно только в течение 3 секунд с момент совершения неправильного поступка. Действие наказания слабое. Психологи знают, что поощрение более эффективно.

Поощрение – значит награда. Наша мозговая система устроена так, что запоминает то, за что нас наградили. (...) А наказание через неделю никак не влияет на вас. Ну, может, неприятно, но в голове нет связи между нарушением и наказанием", – сказал Лапин.

Психотерапевт убежден, что система поощрения принесла бы больше пользы. Правда, пока неясно, как она действовала бы в реальности.

"Награда за то, что вы соблюдаете ПДД действовала бы лучше. Люди не крадут потому, что в детстве их хвалят за честность. Они продолжают вести себя честно, поскольку это их эмоциональная награда. Именно поэтому в школе и есть отличники, ведь их хвалят, вешают их фамилии на доску почета, им дают дипломы. Я думаю, технически это можно перенести и в другие сферы, например, вождение", – уверен Лапин.

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