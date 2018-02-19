По данным Института гигиены, в прошлом году в стране совершили самоубийство 749 человек, в 2016 году – 823, в 2015-ом - 891, в 2014-ом – 935 человек. Между тем, в 2013 году количество самоубийств превышало тысячу и составило 1085.
Сокращается и относительное количество самоубийств - показатель смертности населения от самоубийств в 2015-ом году в Литве составил 30,41 случая на 100 тыс. жителей, в 2016-ом - 28,3 случая на 100 тыс. жителей, а в прошлом году этот показатель снизился до 26 случаев на 100 тыс. жителей.
Глава парламентской комиссии по предотвращению самоубийств и насилия, консерватор Миколас Маяускас заявил, что, хотя количество самоубийств постепенно сокращается, не стоит спешить радоваться - общее их количество остается очень высоким и проблем в системе психического здоровья еще очень много.
Он также отметил, что последовательно растет количество визитов к психологам в поликлиниках.
По данным Государственной больничной кассы, количество посещений у медпсихологов в поликлиниках за три года выросло более чем в три раза, с 20 тыс. 959 раз в 2014 году до 65 тыс. 734 раз в прошлом году.
"Это свидетельствует о том, что люди все меньше боятся обращаться и говорить о своих эмоциях. Поэтому очень важно обеспечить, чтобы та помощь, которую они получают, была качественной. Хотя ситуация в поликлиниках постепенно улучшается, в больницах все еще доминируют психотропные лекарства. Оплата немедикаментозного лечения за предоставляемые услуги настолько мала, что в крайне редких случаях учреждение здравоохранения предоставляет психотерапевтическую помощь", - комментировал М. Маяускас ситуацию BNS.
Глава комиссии Сейма обращает внимание на то, что Всемирная организация здравоохранения дает конкретные рекомендации по сокращению количества самоубийств. Одно из основных предложений - организация обучения специалистов, распознание риска самоубийства и надлежащая реакция. По его словам, такое обучение уже ведут самоуправления Вильнюса, Каунаса, Купишкис, Кельме, Пакруойиса.
В Стратегии здравоохранения Литвы поставлена цель к 2025 году сократить количество самоубийств до среднего показателя в Евросоюзе, он составляет 11 случаев на 100 тыс. жителей. В Литве этот показатель самый высокий среди стран ЕС.
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