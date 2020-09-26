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В начале сентября в Литве проживали 2,795 млн. постоянных жителей, это на 2398 больше чем в начале сентября 2019 года.
Koncertas Katedros aikštėje
Koncertas Katedros aikštėje
© Vilma Deveikytė

Согласно данным Департамента статистики, за месяц (в начале сентября этого года, по сравнению с началом августа) количество постоянных жителей Литвы увеличилось на 160 человек.

Если сравнивать с данными за сентябрь 2018 года, то в этом году в сентябре в Литве проживало почти на 4000 человек меньше.

Постоянные жители – все лица, которые на данным момент живут в стране.

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Напомним, что в сентябре 2018 года количество постоянных жителей в Литве было меньше 2,8 млн. В этом году впервые за 28 лет количество постоянных жителей в стране увеличилось. До этого рост жителей наблюдался только в 1991 году.

По данным на 1 января 2020 года, в Литве проживали 2,7943 млн. постоянных жителей, на 145 больше чем 1 января 2019 года.

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