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Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ) сообщает, что за последние сутки в Литве подтвердили 36 случаев коронавируса. 14 из них в Вильнюсском, 8 в Каунасском, 6 в Шяуляйском, 4 в Утенском, 2 в Таутагском и по 1 – в Клайпедском и Мариямпольском округах.
Количество очагов коронавируса в Литве растет
© DELFI / Josvydas Elinskas

В Шяуляйском округе за последние сутки подтвердили 5 новых случаев коронавируса, которые связаны с очагом в швейной компании. Первый случай был зафиксирован еще 2 сентября. Всего с новым очагом связаны 7 заболеваний.

1 случай вчера установили в Таутагском округе, он связан с очагом в воинской части. Всего с этим очагом связаны 33 случая.

3 случая в Вильнюсском округе связаны с компанией, участвующей в проекте строительства Вильнюсской когенерационной электростанции.С этим очагом связаны 14 случаев.

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Еще 2 случая в Вильнюсском округе связаны с очагом в таможне Вильнюсского аэропорта. У больных симптомов нет. Всего с этим очагом связаны 6 случаев.

1 случай в Вильнюсском округе связан с хором Draugiški projektai.

3 случая в Утенском округе связаны с семейным очагом в Молетском районе.

2 случая в Каунасском округе связаны с крестинами в Расейнском районе. С этим очагом связаны 5 случаев.

Эпидемиологи пока не установили, как заболели 7 человек в Вильнюсском, 4 в Каунасском, по 1 в Клайпедском, Утенском и Мариямпольском округах.

Специалисты НЦОЗ призывают жителей выполнять все требования и меры безопасности, надевать маски и соблюдать дистанцию.

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