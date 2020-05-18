В Вильнюсском ЗАГСе в апреле 2020 года браком сочетались 99 пар, в мае планируют сочетать 122 пары (в апреле 2019 года - 167, в мае – 247).

"50% заявлений отложили на более поздний срок – на середину лета, начало осени", – сказала представитель ЗАГСа Йоланта Кузмене. В Каунасе в апреле зарегистрировали 37 браков, в мае планируют зарегистрировать 69 (в апреле 2019 - 86, в мае – 157).

"Люди хотят сочетаться браком в здании Ратуши, только переносят церемонию на лето и начало осени", - сказала представитель Каунасского ЗАГСа Агне Аугоне.

Минздрав Литвы рекомендует перенести на более позднее время все личные праздники - свадьбы, крестины, юбилеи, чтобы пресечь распространение коронавируса (COVID-19).

Если такой возможности нет, рекомендуется ограничить количество гостей на празднике – участвовать должны лишь самые близкие.

По данным министерства, на празднике не должно быть участников старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями.