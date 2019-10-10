Он заверил, что не видит большого драматизма в дискуссиях о новых налогах, поскольку тарифы налогов пересматривают часто, это не новость.

DELFI напоминает, напоминает, что что Минфин подготовил проект закона о расширении налога на недвижимость. Предлагают снизить планку необлагаемой налогами недвижимости с 220 000 евро до 100 000 евро. Налог будут платить 37 000 человек, из них около 26 000 в Вильнюсе. Планируется, что этот налог пополнит бюджет на 8 млн. евро в год.

Имущество стоимостью до 100 000 евро налогами облагаться не будет. 0,5% будут платить за часть стоимости превышающую 100 000 евро (до 300 000 евро), 1% будут платить за часть стоимости превышающую 300 000 евро (до 500 000 евро), 2% будут платить за часть стоимости превышающую 500 000 евро.

Также немало дискуссий вызывает налог на автомобили. 3 октября Министерство охраны окружающей среды представило проект закона о налоге на загрязняющие окружающую среду автомобили, который придется платить при регистрации или перерегистрации автомобиля. Согласно проекту, загрязняющие окружающую среду автомобили - это такие автомобили с дизельным двигателем, выбросы CO2 которых превышают 115 г/км, и бензиновые или газовые с выбросами CO2 больше 130 г/км.

По словам Малинаускаса, каждый год бывают небольшие изменения, поэтому нынешнюю ситуацию не стоит драматизировать.

"В первую очередь я хочу подчеркнуть, что новых налогов много не будет. Новый только налог на загрязняющие авто и регистрацию, но в случае с другими - только пересматриваем тарифы. Это касается налога на недвижимость. В другой сфере - отказываемся от бизнес удостоверений на некоторую деятельность. Есть другие небольшие перемены, которые бывают каждый год, это касается акцизов на алкоголь. Тут нет ничего нового", – сказал он DELFI.

"В том, что предложил Минфин, нет ничего нового. В прошлом году парламенту предлагали ввести максимум 150 000 евро и налог на второе жилье. Парламент отклонил. В данном случае предлагают 100 000, от идеи второго жилья отказались, зная, что, вероятно, не поддержат. Такой налог, по данным Минфина будет платить чуть больше 1% жителей. Это будет несколько десятков евро в месяц", – заметил Малинаускас.

Многие критикуют новые налоги по нескольким причинам – вспоминают об исключениям и лазейках. По словам Малинаускаса, сейчас хорошее время, чтобы их обсудить.

"Я согласен с министром, который, я так понимаю, после этой передачи обратил внимание и думает, что может надо пересмотреть, упразднить, но есть еще один момент – это касается фермеров и художников. В некоторых случаях вопрос действительно стоит так - если обложить налогом студию, а это необходимо для работы, адекватно ли это. Исключения иногда появляются потому, что в них есть необходимость. Так ли это - хорошее время для выяснения", – сказал советник.

На вопрос, точно ли пришло время для введения всеобщего налога, Малинаускас ответил, что пострадают социально уязвимые люди.

"Очень серьезно обсуждалось. Если мы говорим о сумме до 10 млн., то могли бы говорить о сотнях миллионов. Но есть большая проблема - это коснется социально уязвимых людей, тогда появляется замкнутый круг. Например, зачем повышать пенсии, если потом те же деньги мы заберем в виде налога на жилье, зачем повышать "детские" деньги, если потом будет отдельный налог", – заметил он.

Экс-министр сельского хозяйства Казис Старкявичюс сказал, что надо обсуждать вопрос введения всеобщего налога на недвижимость.

"Я поддерживаю мнение экономиста Куодиса, налог на недвижимость должен быть всеобщим. Тогда будем платить немного, но все. Неважно, к какому слою относишься, будешь платить", – сказал политик.

На вопрос, как он охарактеризует ситуацию фермеров, он заметил, что новые данные очень неблагоприятные.

"После двухлетней засухи ситуация фермеров очень сложная. Экономисты посчитали, что хозяйства на грани, спасают выплаты из ЕС. Мы можем потерять сельское хозяйство, но я не люблю, когда жалуются. Сейчас держатся смешанные хозяйства, но их становится меньше. Конечно, если у хозяйства нет обязательств, кредитов, если они не участвовали в программах, им проще, остальным надо рассчитаться с кредиторами, банками, поставщиками, там ситуация непростая", – сказал Старкявичюс.

По словам Малинаускаса, многие льготы для фермеров сейчас упраздняют.

"Фермеры стали заложниками потому, что в свое время у них было много льгот, но надо не забывать, что много льгот упразднили. Например, подоходный налог сейчас выше, взносы в "Содру". Появилось такое понятие как статус безработного для фермеров, поскольку сейчас они платят больше налогов", – сказал он.

Многие критикуют предложенные налоги, говоря, что мы находимся в замкнутом кругу – мы повышаем "детские" деньги и другие выплаты, но вводим налоги. Малинаускас считает, что это не так, поскольку новые налоги ориентированы на другие группы людей.

"Если мы говорим о налоге на автомобиль, его платят те, кто покупает загрязняющий окружающую среду автомобиль", – сказал советник премьера.

Он подчеркнул, что те, у кого есть автомобили, налог платить не будут.

"Новейшая информация такова - согласование налога подходит к концу. На следующей неделе его обсудят. Я точно могу сказать – никто из тех, у кого сейчас есть машина, платить налог не будет. Это будет однократный налог при регистрации, минимальный налог - 36 евро. Если автомобиль не загрязняет окружающую среду, налога вообще может не быть.

Цель такова - сделать так, чтобы самые загрязняющие окружающую среду автомобили исчезли из наших дворов", – сказал он.